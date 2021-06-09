生於1989年的內地女作家蔣方舟，近日被推上輿論的風口浪尖，原因是她被爆2016年在日本政府資助下，旅居日本並將經歷寫成書。小粉紅發炮指她拿日本錢出書舔日，是賣國賊。蔣方舟昨（8日）發微博澄清，第一句即表明立場：「日本二戰犯下罪行，至今沒有道歉，這一點不可原諒，也毋庸置疑。」對於她的發言，雖仍有小粉紅出言指摘，但已有不少網民予以支持：「對於那些拿着愛國主義當幌子的流氓，看他們一眼都多餘。」連外交部今日也開腔緩頰，指兩國間各種形式交流的做法，在國際關係中普遍存在。有台媒形容，這「形同委婉駁斥了中國民族主義分子的指控」。

據悉，近日有小粉紅爆出，日本外務省官網公佈的「國際交流基金會」歷年審計文件顯示，中國作家蔣方舟曾獲日方邀請並資助，在東京旅居後出版了文學作品《東京一年》。他們由此指控蔣方舟「收取資助，在中國替日本做文宣」，引起不少相同立場者附和。

在輿論的壓力下，昨日上午蔣方舟在微博發長文澄清，然而，開宗名義第一句就是先表達自己的立場不是「賣國」。她寫道：「日本二戰犯下罪行，至今沒有道歉，這一點不可原諒，也毋庸置疑。」之後才交代該次中日交流活動的始末，指自己確實曾在2015年12月中旬受日本國際交流基金會的邀請，參加學者訪日項目，而活動於2016年4月結束。交流期間，邀請方按照國際交流的慣例，支付她在日期間衣食住行在的所有生活成本及研究費（每月約2萬元人民幣），除此之外，沒有任何額外費用。

她強調「此項學者交流為國家官方組織的兩國之間的民間交流」，「旨在增進了解，絕不是『拿外務省的錢』」。而在交流項目結束後，她自費在東京旅居數月「進行旅遊和文學觀察」，後來寫成《東京一年》，書裏寫的「是我獨自一人旅居的經歷，大多為心理感受，旅遊見聞與文學評論」。她最後聲明：「我尊重為國家發聲的網友，相信誤解總會過去，我也衷心祝福祖國，希望國家越來越好。」

在她的微博下方，仍可見有小粉紅在「發功」：「潛台詞：1.日本僅二戰犯下罪行，道歉了我們就該原諒。2.你們針對我就是在針對兩個國家。（文章最後一句你們細品）。」「皇軍都給你發認證了還擱着學術交流呢？」「被利用了，現在卸磨殺驢了，日本為甚麼現在公佈交流的信息你知道麼？」但有更多人表示支持她：「擷隻言片語跳開語境過份解讀，這種扣罪名的方式簡直卑劣！」「書都寫了這麼久了，怎麼這事被提起來，肯定有人別有用心。」「對於那些拿着愛國主義當幌子的流氓，看他們一眼都多餘。」「安心寫作，別理他們。」

今日，外交部發言人汪文斌也在例行記者會上回應記者就此事的提問，指國與國之間「以各種形式開展人員互訪交流」的做法，在國際關係實踐當中「普遍存在」。中日互為重要近鄰，兩國人員往來十分密切。中日「邦交正常化以來」近半個世紀裏，雙方由政府支持推動的人員交流不勝枚舉，為兩國關係發展作出了積極貢獻。

他說，中日雙方今年還確立「5年安排兩國3萬名青少年雙向互訪」的交流計劃，兩國政府支持的青少年學生雙向研學旅行活動也在規劃籌備中，將在疫情結束後陸續付諸實行。汪亦提到，中方希望通過中日間持續健康穩定的人員交流，實現「增進理解，建立信任，深化友誼」的目標。

新浪微博／《人民日報》

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