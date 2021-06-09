在大陸企圖利用疫苗利誘台灣友邦斷交之際，台灣方面亦與理念相近的國家加強交流。台灣外交部長吳釗燮今日（9日）受歐洲價值安全政策中心（EVC）邀請，以視像方式參加2021年「戰略溝通高峯會」（Stratcom Summit 2021），他發言提到威權政府無所不用其極地利用民主社會的自由開放，以假消息與網絡攻擊等方式發動認知作戰，台灣過去幾年不斷遭遇極頻密的假消息攻擊，強調民主社會應團結捍衞自由民主。

吳釗燮擔任高峯會中「民主國家如何從對抗假訊息中增添韌性」開幕場次的演講者，與會者還包括立陶宛外交部政務副部長、愛沙尼亞國防部副部長及捷克前外交部長等。

吳釗燮表示過去幾周，台灣政府強力反擊有關爭取疫苗的大量惡意虛假消息，並會發揮民主體制的優勢，以資訊透明與開放治理、運用數位科技，去抵禦威權國家的假消息攻擊。同時，台灣也會持續強化與全球理念相近夥伴的多元合作，包括透過台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平台，呼籲全球民主國家重視假消息對民主的危害，分享經驗並尋求反制之道。

吳釗燮又強調威權體制對民主國家的分化及滲透不會停止，其伎倆也會持續演進；國際民主社會唯有團結合作，強化民主國家的政治、經濟及社會韌性，才能捍衞引以為傲的自由民主價值，而台灣永遠是國際民主社群最值得信賴的夥伴。

吳釗燮也指出，非常樂見台歐關係近年來不斷提升，尤其捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil）去年率團訪台獲得各界極佳的正面迴響，台灣非常盼望與中東歐及波羅的海國家強化合作，例如台歐盟雙邊投資協定（BIA）能儘速展開談判，為台灣與歐洲更緊密且互惠互利的經貿合作關係開拓新猷。

EVC是捷克及中東歐地區重要智庫，去年宣佈在台灣設點，可望在今年下半年成立。EVC每年舉辦「戰略溝通高峯會」，是國際民主社會應對威權國家威脅的重要平台。今年峯會有超過25個國家、300位各國政要及專家參與。

台灣《蘋果新聞網》/《自由時報》

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