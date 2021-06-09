華為創始人任正非小女兒姚安娜今年1月宣佈正式加入娛樂圈後，話題不斷，近日因其所在經理公司北京天浩盛世娛樂文化有限公司（天浩盛世）被起訴而再次成為外界關注焦點。北京法院審判信息網顯示，北京薇薇一笑文化傳播有限公司（薇薇一笑）與天浩盛世就服務合同糾紛而鬧上法庭，要求法庭判天浩盛世支付服務費和違約金共約233萬元人民幣（下同，約港幣282萬元）。網民即建議皇帝（任正非）出手，就可解決問題。

裁定書顯示，原告薇薇一笑向法院提出訴訟請求，請求法庭判令被告天浩盛世支付藝人的策劃推廣宣傳工作服務費和違約金共約金233萬元，而作出裁定的是北京東城區人民法院，日期為3月2日。

根據內地資料數據顯示，天浩盛世成立於2014年12月24日，主要經營範圍為演出及經紀業務等，公司疑似實際控制人為周浩，公司旗下藝人包括李治廷、闞清子，以及進軍娛樂圈不久的姚安娜。

而法院判決認為，雙方應協商解決，若未能和解，建議向天浩盛世所有有限公司的所在地有管轄權的人民法院申請裁決。裁判書顯示，天浩盛世的主要辦事機構所在地都在朝陽區，所以，目前該案已被移送北京市朝陽區人民法院審理。

有網民笑稱，就算是公主欠賬，只要皇上下道玉旨「賞她一個皇馬褂」，就可以解決事情，有人就驚訝，天浩盛世是內地實力最強勁的經紀公司之一，「如果不厲害，二公主也不可能放心簽約旗下。」，沒想到竟然會因為拖欠尾款而被告上法庭。

姚安娜自出道後，屢成為輿論關注焦點。2月4日，任正非「史無前例」就註冊姚安娜商標「公權私用」道歉引爆輿論。圍繞着其小女兒姚思為（藝名姚安娜）商標事件，任正非坦言，若自己不註冊，商標會被持續的惡意搶註，有許多不利的地方。

姚安娜近半年轉趨低調，雖然偶會在微博發帖，但IG對上一次發帖已經是今年1月1日。6月1日「復出」時就拿着小熊維尼拍照。任正非早前曾在晶片問題上，多次與習近平唱反調，直言中國在尖端技術領域不可能自主創新，有網民笑言任正非或將成為下一個馬雲。

新浪新聞／多維新聞

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