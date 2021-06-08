中美貿易緊張未緩解，拜登政府周二（8日）表示，美國將針對中國成立「突擊工作組」，以打擊不公平的貿易行為。

路透社引述美國政府高級官員表示，由美國貿易代表領導的「供應鏈貿易突擊工作」，將審查導致供應鏈空心化的違規行為。該高級官員表示，中國的若干產業政策，一定程度導致美國供應鏈脆弱，認為突擊工作組將專注調整對華政策提供意見。

該官員指，美國商務部正考慮依據「貿易擴張法232條款」，調查用於電機和其他工業應用的釹磁鐵，對國家安全造成的影響；美國的釹磁鐵主要從中國進口。

拜登今年2月下令對芯片等四項關鍵產品供應鏈，展開為期100天的審查，被視為針對中國。美官員稱，在初步審查的四個供應鏈方面，美國都面臨多個外國政府的不公平貿易行為，包括政府補貼和強制知識產權轉讓等。但美國不希望對盟友或夥伴發動貿易戰，指突擊工作組將聚焦於非常有針對性的產品。

美料習恐武統毀台積電生產線

此外，中共對台文攻武赫，但未有出兵攻台，美國情報圈判斷，中共總書記習近平對武統台灣猶豫不決，原因之一是因為擔心摧毀全球晶圓代工龍頭台積電的生產線，這可能損害中國大部份電腦運算與通訊戰略佈局，打亂中國發展尖端技術的大計。

路透社/《紐約時報》