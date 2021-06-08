【本報訊】趙紫陽在1989年的八九民運時任中共總書記，他因同情學生，反對黨內武力鎮壓而遭排擠並被罷免，之後一直被軟禁在北京富強胡同6號，直到2005年離世。趙紫陽和妻子梁伯琪的骨灰存放在故居近15年，直到2019年才獲准合葬於北京昌平區民間公墓天壽園。

趙紫陽並非曾居於富強胡同6號的唯一一名中國領導人，另一名中共前總書記胡耀邦也曾入住，至1984年才移居會計司胡同25號。趙紫陽自中共六四血腥鎮壓後，被迫下台，亦被軟禁於富強胡同6號這四合院長達15年，直到2005年離世。

1997年，趙紫陽給予十五大中共中央政治局常委的信件指出，他自1989年6月以來，已被「半軟禁」近八年之久，要求黨內重新評價「六四」。不過，他不但沒有得到回音，之後更被完全軟禁，至1999年12月軟禁程度才獲放鬆。

誕辰百年始與妻合葬

富強胡同6號前後三進院中，第一進院原駐有一個班、約10人的警衞，趙紫陽逝世後已撤走，僅留下兩名門衞。第一進院被空置，第二進院則是趙紫陽原來的書房。在趙紫陽離世後，遺孀梁伯琪與其他家人也一直居於富強胡同6號。

梁伯琪2013年離世，不過因家人和當局未能達成共識，二人的骨灰一直未能下葬，需安放於四合院內。直到2019年，趙紫陽誕辰100周年，他才能與梁伯琪合葬於北京昌平區民間公墓天壽園。