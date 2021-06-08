【中共逼遷】仍住在趙紫陽故居的女兒王雁南和丈夫王志華早前被中共要求搬離。新華社前記者唐師曾上周到趙紫陽故居，在王志華陪同下記錄故居最後面貌，王志華在影片指已經要搬家及收拾物品。不過，本報從與趙家相熟人士得知，昨日已沒設限；記者高瑜則指，此前確有消息要求搬離，王雁南和丈夫已把物品搬離，大致收拾完畢，只餘公家物品。據悉，趙家後人會把屋子內可以帶走的歷史文物都帶走。

唐師曾前日在YouTube上載兩條記錄趙紫陽故居的影片，其中一條標題為「趙老卧室。限6月8日搬空」，另一條標題則是「6月8日，書房搬遷」。不過，有與趙紫陽女兒一家相熟的消息人士告知本報，昨日已沒有搬遷期限，早前被口頭告知要搬離故居後，王雁南一家沒收過任何正式文件。

陸續撤離 搬剩公家物品

高瑜上周五（4日）在Twitter表示，「雁南，志華夫婦正在忙於搬家，不知道是否有機會再看富強胡同6號一眼」。高瑜昨對本報稱，原本有消息指王雁南一家昨日要清空故居，但以她了解，限期昨日就消失了，但是王雁南一家陸續把物品搬離，大部份物品已帶走，只餘下公家物品。

唐師曾的影片顯示於上周六（5日）早上拍攝。王志華指，他們自1989年9月便在該處居住，「說起來快32年，在一個地方住32年」。隨後他們到了趙紫陽的睡房，房間也只餘下睡床及幾件傢俬，其餘雜物已被清理。

另一條影片的內容主要是趙紫陽的書房，「2004年的12月份，老爺子（趙紫陽）最後住院，這段時間，絕大部份時間一直在書房」。王志華指，趙紫陽被軟禁的歲月，也只能看報紙，聽收音機或看連續劇，曾經也能在當局准許下去外地，「在1992年之後，他允許出去，第一次去的是廣西，反正要去甚麼廣東、海南、福建，不行」。

讓房間時鐘停 留離世一刻

王志華為唐師曾介紹趙紫陽的書房時指：「我們不是要搬家了嗎，我們就按照原貌恢復。」書桌上放有趙紫陽以前會看的報章雜誌，包括《北京晚報》和《炎黃春秋》，也放有一本日曆，日曆上揭開的是趙紫陽住院那一天。王志華說，他們讓房間內的時鐘停留在7點01分，因為趙紫陽2005年1月17日早上7時01分離世 ，房間還留下趙紫陽當時服用的藥物。書櫃中是趙紫陽會讀的書，包括《三岸情懷》、《中國「左」禍》等。

以往每逢六四周年、趙紫陽忌日及清明節等日子，民眾都會自發前往趙紫陽故居悼念，也有人擔心在趙家搬離後，北京不會再留下一點趙紫陽的痕迹。2019年，胡耀邦的兒子胡德華也被要求搬離故居。根據中共規定，領導人去世後，遺孀可以繼續住，但遺孀過身後，子女或後人就要遷出，將住所交回國家。

YouTube/《蘋果》記者