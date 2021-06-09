兩岸局勢緊張之際，美國3名跨黨派國會議員周日（6日）搭乘軍機C-17（Globemaster III）運輸機訪台，有軍事迷向台灣《蘋果新聞網》表示，發現當日C-17「紅外線干擾彈艙門」呈開啟狀態，顯示處於「備戰狀況」。而在軍機降落及起飛時，駐防在松山指揮部的35快炮（GDF-006型35毫米雙管防空快炮）罕見進入預備狀態，為C-17進行空防戒備。

至於台灣國防部有否受令提供美軍C-17運輸機的空中戒護，以及機場保護等台美軍事協同演練，有國防部資深官員則笑而不答，僅強調傳媒或軍事迷所拍到的照片或影像，都是自行臆測，當局不便評論。

另外有軍事迷指出，美國參議員達克沃思（Ladda Tammy Duckworth）、參議員軍委會成員沙利文（Daniel Scott Sullivan）及參議員外委會成員庫恩斯 （Christopher Andrew Coons）當日與台灣外交部長吳釗燮站在C-17前向鏡頭揮手，當時C-17位於機腹輪前的「紅外線干擾彈艙門」呈開啟狀態，顯示處於「備戰狀況」。

「軍情與航空」網站主編施孝瑋說，由於C-17為美軍戰略戰術運輸機，經常在有交戰狀況的地區進行升降，因此機腹前的「紅外線干擾彈」只是其標準配備，以便在遭遇地對空或是空對空飛彈攻擊時，可以施放「紅外線干擾彈」以混淆攻擊的飛彈，以利C-17能躲避。

台灣軍方所使用的35快炮，是由天兵防空系統（Skyguard System）所操控，最大射距為11公里、有效射距4公里，最大射高達8,500米，射速每分鐘1,100發，能全天候作戰，更可透過雷達引導或經由瞄準器射擊。這款防空武器亦可裝填脫殼穿甲彈、高爆燃燒彈、半穿甲高爆燃燒彈等，如果配載AHEAD彈（反飛彈炮彈）時，可用在共軍可能空襲的巡弋飛彈及無人機，在空中形成彈幕進行擊殺，形成強大的阻嚇。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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