內地最新疫情：周二（8日）新增16宗確診個案，其中8宗屬本土個案，均來自廣東；其餘8宗屬境外輸入病例，分別為北京2宗、上海2宗、四川2宗及福建、廣東各1宗。內地累計確診病例91,316宗，死亡病例共4,636宗。

廣東省肺炎疫情持續嚴峻，周二（8日）8宗確診中，包括7宗本土確診病例，1宗本土無症狀感染者轉確診。

廣東湛江吳川市衞生健康局昨日在記者會上表示，由於從一名病患身上發現的新冠病毒Delta變異株，與廣州市5月21日報告的本土確診病例相似度99.9%，為阻止疫情擴散蔓延，將吳川市由低風險地區調整為中風險。現時廣東省共有2個高風險區及13個中風險區。

廣州市衞健委疾控處副處長李鐵鋼稱，目前廣州疫情仍局限在之前發生疫情的區域，而且檢測陽性率較低，證明整個社區的傳播率比較低，沒有造成廣泛的社區傳播。他指，廣州市政府就所有陽性報告的病例進行基因排序，發現它們的相似度都達到98%以上，說明全部屬於同一條傳播鏈，但要想明確零號病例，還需要進一步調查。

李鐵鋼說廣州疫情感染率非常低，從6月4日起全市核酸採樣中，1,900萬人的檢測中額外發現10個陽性感染者，代表廣州市人群感染率非常低，而所有確診者均來自荔灣區和南沙區。

上海市為滿足市民接種需求，出現「擺攤式疫苗接種點」，無需預約，這些「接種點」，遍佈上海大街小巷，在居民區、工業園區、公園、體育場等，甚至是地鐵口、火車站等交通樞紐。

澎湃新聞／環球網

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