官媒新華社今日報道，國家監察委員會對中央巡視組前副組長董宏涉嫌受賄一案的調查結束，經最高人民檢察院指定，由山東省青島市人民檢察院審查起訴，並於近日向青島市中級人民法院提起公訴。董宏曾任中共元老薄一波秘書，且長期追隨國家副主席王岐山，被視為王的得力親信、大管家。

報道指出，檢察機關指控董宏在擔任海南省委副秘書長、北京市政府副秘書長、中央文獻研究室副主任、中央巡視組副組長等職位時，利用職務便利及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目開發、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，非法收受他人所送財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

1953年出生的董宏，是遼寧省海城市人。去年10月2日，中央紀委國家監委宣佈，他因嚴重違紀違法正接受紀律審查和監察調查。今年4月12日，中紀委國家監委公佈董宏被開除黨籍的消息，羅列的罪狀包括大搞迷信活動、家風敗壞、大搞權錢交易，和非法收受鉅額財物等。

董宏曾任中共元老、時任中顧委常務副主任薄一波的秘書，1998年他出任廣東省發展研究中心副主任、主任，之後追隨時任廣東省副省長的王岐山在各地任職，曾擔任廣東省政府副秘書長、國務院經濟體制改革辦公室產業司司長、海南省委副秘書長、北京市政府副秘書長，被視為王岐山的「大管家」。2012年，王岐山接下反貪重擔後，他出任中央巡視組組長。

4月爆出董宏落馬的消息後，一度讓外界關注王岐山的命運，但王岐山於同月20日曾公開露面，出席在海南舉辦的博鰲亞洲論壇開幕禮。

新華社／《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）