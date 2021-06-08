美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）是近年台美關係重要推手之一，他將於今年夏天結束三年任期，早前接受台灣蘋果新聞網獨家專訪，表示美國會持續呼籲釋放行使基本自由而遭到拘禁的人士，包括黎智英遭判刑，「看到香港目前情況，再次提醒我們台灣民主實在難能可貴」。

提醒台灣民主可貴

在1996年至2000年，「香港交接」時期，酈英傑在美國駐港總領事館工作，他坦言香港對他有特別意義，美方亦持續關切香港壓迫人權與拘禁民運人士的情況，最近看到七位民主運動領袖，包括黎智英遭判刑，原因只是因為他們行使受到保護的權利與言論自由。酈英傑直指中國與香港當局為了消除異議，破壞《香港基本法》與《中英聯合聲明》保障的權利與基本自由，當香港人民持續面對北京對基本自由與自治的攻擊，「我們會與香港人民站在一起，我們會持續呼籲釋放這些行使基本自由而遭到拘禁的人士」。

兩岸關係近年來逐漸惡化，雙邊官方交流中斷，區域形勢緊張，酈英傑認為中國對台灣施壓是全方面，包括外交、經濟與軍事，如禁止台灣參加世界衞生大會，要求私人公司網站更改對台灣的稱呼，中國軍機定期騷擾台灣ADIZ（防空識別區），他直指「兩岸中只有一方每天侵擾對方ADIZ 」。早前中國打壓禁止台灣鳳梨進口，美國在台協會不僅大力宣傳台灣鳳梨，酈英傑卸任演說時，刻意在桌上擺放台灣鳳梨，替台灣抱不平，他提到中國限制採購台灣特定縣市的農產品，視乎縣市首長所屬政黨而定，「這就是中國的做法，兩岸關係的惡化是由這些行為所造成」。

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