廣東疫情持續燃燒，截至周二（8日）累計確診有115宗，其中荔灣區芳村區是重災區，多個地區要實施封閉管理。面對疫情，官媒不忘宣傳「正能量」，報道義工、民警為隔離區內的居民送藥，巴士運送生活和防疫用品，甚至有老牌酒店隔着珠江向對岸的芳村亮燈，砌成心形圖案，以示對當地民眾的支持。但另一方面，網上就流傳片段，指荔灣區白鶴洞街鶴園小區的居民兩日兩夜未有食物，向到場的荔灣區政府官員高呼救助。

網上流傳的片段聲稱是在今日（9日）拍攝，在鶴園小區的居民向着街道上、前來視察封區措施的荔灣區政府官員高聲呼喊：「我哋已經兩日兩夜冇食飯喇！再咁落去會餓死人㗎！你行過黎聽吓我哋聲音啦！你地聽唔聽到吖？」甚至有小女孩的聲音大喊：「冇嘢食呀！」

上載片段的網民稱，鶴園小區陸續有零星病例，已經封區多日，居民「不能出門、不能買菜、不能看病、很多外送（賣）平台不能送達」。阿里巴巴旗下的盒馬可以送到，但裏面裝着的肉類被放得太久，到居民手時已經五、六小時，肉類都變臭了，不能吃。很多人家裏物資已經短缺，「紙巾、電池都用完了」。

另一名居民亦稱這片段是真實情況：「我住鶴園小區，居家隔離中，樓主說的情況基本屬實，剛封閉的時候好多老人家不懂智能手機點不了外賣，在家有啥吃啥，要不就餓着肚子。」

《蘋果》訪問在芳村的居民陳女士表示，芳村的封閉管理範圍很大，部份屬封控區域，居民仍可在區內活動，她所住的地方屬封控區域，仍能外出購物，生活物質亦充足，「有啲人仲話（物價）平過出面添」。

鶴園小區則屬於封閉區域，陳女士表示未能確認那邊的情況是否如片段中所說那樣差，但她有朋友住在封閉區域，仍然能透過上網落單，向政府購買食材再由工作人員送上門，「唔洗擔心餓死」。

不過在官媒的報道中，就沒有不和諧的聲音。《羊城晚報》報道，6月8日下午芳村區一名腎移植患者急需服用抗排斥藥物，但無法去醫院領藥，在警員、黨員義工等協助下，及時將患者所急需的藥物送到她手上。

而在前一日，廣州的老牌酒店白天鵝賓館的客房，晚上亮起了心形燈光，為對岸的芳村的民眾打氣。

YouTube／《蘋果》記者

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