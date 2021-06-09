2021年唯一一次日環食即將上演。在10日近黃昏時份，中國西北部地區可以觀賞是次日食的日偏食，雖然看不到日環食，但仍讓不少網民感期。

北京天文館高級工程師寇文指出，每次日食只有少部份地區可見，特別是日全食和日環食。明日的日環食雖然不會經過中國地區，但中國西北部部份地區仍可見日偏食，日偏食會在下午近黃昏開始，並在黃昏前結束。

由於西北部地區日落較晚，故可見整個日偏食過程，而日偏食的食分（太陽被遮擋的面積）也較西部地區的大。內地最北的黑龍江漠河地區可見的，正是太陽變得像彎月亮的日偏食。哈爾濱、北京、西安等地區跟是這日偏食擦身而過，在這些地區以西的地區，才能看到是次日偏食。

寇文提醒觀賞日偏食的市民切忌用眼睛直看陽光，必須配戴專業的「日食眼睛」過濾對眼睛有害的光線。另外，使用望遠鏡觀賞日食前也必須為望遠鏡安裝專業的「太陽濾光鏡」或「濾光膜」，避免有害光線對眼睛造成永久傷害。

《央視新聞》於官方微博宣佈是次日食，不少網民留言「期待」和「想看」。

日食分為三種，日全食、日環食和日偏食。而是次上演的日環食，是指月亮遮擋了太陽中間大部份面積而露出太陽的邊緣，形成「美麗的光環」。日偏食則是指月亮遮擋了太陽的大部份面積，令太陽變得「像彎彎的月亮」。

央視新聞/路透社/新華社

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