「你要問好多個人先知可以點安排寵物……」 COVID-19肆虐全球，各地政府要求患者的密切接觸者都要接受隔離。若寵物主人遇上強制隔離，被迫與毛孩分開，時時刻刻都擔心毛孩是否「吃得飽，穿得暖」。有香港飼主告訴《蘋果》，隔離期間，基本上全程靠自己安排，政府取態是「最好唔好煩到佢」；與香港比較，台灣飼主卻有24小時的熱線，隨時支援，有着「天堂與地獄」的差別。

香港飼主卡卡（化名）去年曾被列為緊密接觸者，當日她突然收到電話通知需要強制隔離，「嗰時真係好徬徨。」時間倉卒，同住家人又是確診者，寵物即時變「人球」，無論親友或相熟美容店都拒絕收留，上網又找不到太多資訊，最後她只能把愛犬交給善心網民暫託。

港人Suki今年5月曾因大廈有人確診須強制隔離，由於當時沒人能明確告訴她，可怎樣安置家中「毛孩」，幾經轉折，最終拜託善心網民照顧。Suki指，當時為愛犬收拾物品時曾暗暗落淚，因為自己未能親自照顧，擔心牠以為被遺棄而不安。

Suki認為，兩地政策相比下，台灣政府至少有明確指引可跟，香港政府則沒有。她指，香港政府的取態就是「最好唔好煩到佢」，指漁護署根本沒在意過動物的需要。她覺得台灣的動物權益比香港好得多，「除咗主人，香港政府唔會將動物權益放喺好前嘅位置。」

香港主人如此無助，資訊又混亂，經政府安排的話，動物是被送往漁護署轄下的港珠澳大橋口岸動物居留所或新界南動物管理中心，但台灣那邊，卻可以住酒店。新北市動保處上月15日，即新北市防疫升至第三級當天，推出措施協助確診人士安置寵物。動保處與5間寵物酒店合作，設有24小時專線，方便聯絡，安排暫託寵物。動保處人員會到確診者家中，將寵物消毒後，再送至旅館或臨時收容中心照顧，讓飼主能安心接受隔離或治療。

據悉，與動保處全作的5間寵物酒店，暫時合共提供112個宿位，為減輕市民負擔，動保處會統一收費，每隻寵物每日住宿費約300元新台幣（下同，約84港元），而安置旅館環境簡約溫暖，以木系裝潢為主題。若住宿超過14日，其後日子將會收取原價。他們亦有在社交媒體宣傳，公眾輕易可查得相關資訊。

當地其他有接收隔離人士寵物的寵物旅館表示，收到寵物後，會先用動保處派發的消毒藥水，替「毛孩」清潔。防疫期間，會安排「毛孩」住獨立房，帶來的用品都會以酒精和紫外線燈，消毒殺菌。

台北市動保處同樣有考慮寵物的感受。由於明白寵物對生活環境比較敏感，加上主人已不在身邊，若突然轉換環境，會加重牠們精神壓力，動保處會先建議飼主「第一優先還是想確診者的親朋好友做好防疫，到確診者家餵食」。

寵物隔離酒店和一般寵物酒店的最大不同，是隔離旅館重於消毒，且有獨立籠舍，動保處獸醫每周會替寵物檢查，及觀察其是否有上呼吸道症狀，每日與職員確認飲食、精神狀況及排泄情形，確保每隻入住的「毛孩」健健康康。

反觀香港這邊廂，專營緊急寵物接送的「一寵愛」負責人豪哥表示，港府的做法比較「簡單」，「洗狗房咪用水洗，點會同你做咁多消毒。」第二波疫情開始，他已開始為強制隔離的飼主提供寵物暫託服務。他認為香港衞生署和漁護署根本不會主動關心主人的需要。

當主人接受隔離，自然會擔心「毛孩」有否「中招」。台灣方面，當獸醫列寵物為疑似病例，就會安排檢測，若結果屬陽性，就由動物防疫機關協助採取隔離治療措施直至康復。

香港漁護署回覆稱，會為寵物抽取樣本進行病毒化驗，檢測呈陰性反應後就會交還予主人。但卡卡指，漁農署職員曾向她表明，不會為她的寵物檢驗，職員當時直言：「檢測完又點？都唔會幫你醫。」

台北市動保處職員向《蘋果》表示，若寵物有長期病患，他們能安排聯絡動物醫院，但因為涉及個人私隱，他們不會知道誰是確診者，不過職員稱衞生局非常清楚整個流程，如果確診者安排不到寵物的棲身之所，衞生局會幫助確診者聯絡。

《蘋果》記者

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