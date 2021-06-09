反送中運動兩週年，「台灣撐香港陣線」於今日（9日）早上10時在官方Facebook進行網上記者會，表示「撐香港的意志不滅」，並討論台灣在經濟上和法律庇護上的援港機制。羅冠聰和張崑陽亦有出席，並向海外港人提出不同支援港人民主運動的方式。

前香港立法會議員羅冠聰感謝台灣在近兩年對香港聲援，並認為海外港人透過遊行倡議、文化活動和展覽等能傳承香港的抗爭記憶，更指集體參與必能回饋到香港的民主運動。他呼籲海外港人利用海外的自由空間發聲音，並祝願台灣未來得到更多國際組織的認可，成功渡過疫情。而正流亡海外的民主派初選勝選人張崑陽則籲海外港人促成海外國家政府加入抗中連線、保存香港獨特的語言文化和建立黃色經濟圈。

在台流亡香港「Hkerleftourhome」在記者會上指出，香港抗爭者仍每天提心吊膽，會夢到被警察拍門拘捕。發言人描述自己到台灣尋求庇護的經歷，指自己直到進入校園就學才能開始重建自己的生活。

台灣經濟民主連合研究員江旻諺指，對於台灣人，抵抗中國是場「持久戰」，而香港是「堅實的盟友」。江和公民團體促請政府「防範紅色港資」與「落實庇護法制」。

台灣人權促進會副秘書長王曦更指，因缺乏法制化的庇護機制，政府要求尋求庇護者需先找到「一般居留理由」，才能得到合法居留身份。王強調，制度缺陷可能削弱當事人的基本社會福利、就學和就業機會等，並籲當地政府「不容再拖」。台灣國會香港友好連線會長，立法委員林昶佐則表示，「支持香港就是支持台灣」，認為國會無論透過《港澳條例》修法納入「人權及民主條款」，或推動台版的「馬格尼茨基法案」，加入國際制裁網，都是持續努力的方向。

「台灣撐香港陣線」Facebook

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