德國慕尼黑孔子學院被揭在社交媒體發佈P圖，讓漢族員工扮演維吾爾人、藏人，並加上「我愛你中國」的字樣。對此，德國兩個人權團體發表聯合聲明抗議，批評中國當局使用極不尊重的手法，將少數民族作娛樂化宣傳，意圖掩蓋對藏人和維人的打壓。

總部設在德國的世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）和德國西藏倡議組織（Tibet Initiative Deutschland）周日（6日）發表聯合聲明，指德國慕尼黑孔子學院的漢族員工，利用中國應用程式「天天P圖」製作出藏人、維吾爾人「洋溢着幸福表情」的圖片，並加上中文和德文「我愛你中國」字樣，再將圖片發佈在慕尼黑孔子學院的Facebook和Instagram等官方賬號。

聲明強調，東突厥和西藏的大規模侵犯人權事件每天都在發生，維吾爾人和藏人被拘禁、虐待和殺害；維吾爾語和藏語很大程度上被禁止；穆斯林和佛教信仰遭高度管制。聲明要求孔子學院停止虛假的大外宣民族宣傳，並指這些虛假宣傳意在掩蓋當局在東突厥地區和藏區的大規模人權打壓行徑。

從慕尼黑孔子學院的社交媒體賬號所見，早於去年11月中，該學院已推出「中國民族」系列P圖，但各民族的人物形象皆由一男一女漢族人士扮演，而活動的協助方為《人民日報》和騰訊網。

世維會發言人迪里夏提接受自由亞洲電台訪問時指，在西方各國的孔子學院，均是中共大外宣和間諜平台，「孔子學院利用社交媒體外宣、發佈虛假的訊息，將系統性的種族滅絕炫耀成中國關懷維吾爾族，這是世紀謊言。孔子學院有計劃、有目的滲透它的意識形態、盜取訊息，也散佈謊言來誤導民主社會，我們呼籲德國政府立法關閉孔子學院。」德國西藏倡議組織媒體負責人穆達偉（David Missal）亦批評，慕尼黑孔子學院以虛假宣傳為中共粉飾太平，掩蓋中共打壓維吾爾人和藏人的事實。

自由亞洲電台記者致電慕尼黑孔子學院，工作人員稱正值疫情，項目負責人正在家辦公，要求記者用電郵聯絡，但對方一直未有回應。中國駐德國大使館也拒絕作出評論。

德國現時共有19間孔子學院，合作的大學包括漢堡、海德堡、柏林自由大學等知名學府。去年7月，德國自民黨向德國國會提交議案，要求關閉德國境內多間孔子學院。

自由亞洲電台

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