台灣台北市好心肝診所被爆昨晚有大批民眾漏夜排隊接種疫苗，但雙北地區目前只開放第一類至第三類、未曾接種第一劑疫苗的醫事、防疫人員及高接觸風險者為優先接種對象，加上人龍中多為年輕人，好心肝診所被質疑偷步接種。此外，診所被揭與衞生局有合約，在疫苗供應緊張之際，獲分配多逾1,000劑疫苗。台北市政府下午宣佈，對這問診所罰款200萬元新台幣（下同，約55.9萬港元），涉案公務員則被移送政風單位調查。市長柯文哲亦公開認錯，坦承在「管控上有問題」。

台灣《蘋果新聞網》報道，涉嫌偷步為其他市民打疫苗的診所，名為好心肝診所，是台北市政府合約診所。台北市政府曾於5月底一共配送了100支疫苗予該診所，而這批疫苗總共可為約1,000人接種。不過，依照現有規定，目前接種對象只有診所的員工。

有市民指，有傳診所負責人、台大醫院肝病權威教授許金川是透過台北市府高層取得疫苗，給未註冊的醫護人員接種。市民又指，朋友的家人是該診所的工作人員，透露朋友昨晚接獲家人通知到診所打疫苗，但不清楚現場狀況或是否有其他人員接種。目前許金川本人及涉事診所均未回應事件。

台北市政府下午召開記者會交代有關情況，副市長黃珊珊表示，市政府從6月2日起，藥事人員、診所行政人員可參照大型醫院的做法，優先接種疫苗，因此有請各診所提出需求，評估後就會先配發疫苗，但須給予員工接種。經調查，好心肝診所在6月7日向北市府申領15瓶，8日又要求分配100瓶，衞生局則依其需求全數配給診所，因此好心肝最後一共拿到115瓶疫苗。

台北市上午稽查發現，好心肝第一批共為172人接種，第二批有1,113人接種，當中有不少為義工，並不符合第一類至第三類規定，故依法重罰200萬元，並取消合約診所資格。

黃珊珊亦坦承市政府有疏失。她說，當初同事收到診所需求，卻未加以查核、了解，政風將就此作出調查，如有違法，即會依法究辦。

台北市長柯文哲也在會上認錯：「我們在管控上有問題。」他指，台北市一開始在醫院接種疫苗，後來他言明醫院沒接種就收回來，也許這樣讓醫院覺得「找個地方打完就好」。此外，過去疫苗發多少給診所，都是由一個股長決定，「市（政）府應要有管制機制，會檢討他們都會檢討」。

衞福部次長石崇良表示，目前疫苗主要是發送至衞生所與醫療單位，部份診所有獲得配送，但都以資源缺乏的偏鄉診所為主，理論上不會在台北市的診所。對此，衞福部會再了解，也要求北市衞生局釐清。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則指，根據台北市衞生局5月上旬的名單，好心肝診所並未在列，但衞生局說該診所6月2日已成為合約接種診所，只是尚未將最新資料回報指揮中心，指揮中心正在與該局確認。

至於施打對象是否符合資格？指揮官陳時中說，無論是公費對象第一類到第三類，基本上都會造冊，按照造冊人數分發疫苗，若造冊不實也不行。根據台北市造冊，還有4萬人尚未接種，故要再核對昨天去好心肝診所接種疫苗者是否在造冊中。

台灣《蘋果新聞網》

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