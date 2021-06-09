美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）的任期即將於今夏結束，日前他接受台灣《蘋果新聞網》獨家專訪，表示兩岸關係惡化「不是台灣的錯」，而「兩岸中只有一方每天侵擾對方ADIZ（防空識別區）」，關係惡化是這些行為造成。大陸國台辦今（9日）回應，指兩岸關係動盪根源是「民進黨不承認『九二共識』」，要求美方「明辨是非，謹言慎行」。陸委會晚間反駁，中共加大對台軍事威脅、強迫接受其單方設定的兩岸關係終局，才是當前台海情勢不穩的主要根源，這也是舉世公認的事實。

國台辦發言人馬曉光今日稍早時指，酈英傑在專訪中針對美台關係進展、兩岸關係現況的內容，是施展「說三道四的嘴皮功夫」。馬反駁，造成兩岸關係緊張動盪的根源是民進黨當局「頑固堅持台獨立場」，拒不承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，煽動反中仇中情緒，挑動兩岸對立對抗，阻撓破壞兩岸正常交流。

馬續指，當前台灣疫情不斷惡化，民進黨當局無視民眾生命健康安全，把謀獨私利放在民眾生命福祉之上，詆毀污衊大陸為幫助廣大台胞應對疫情作出的努力，進一步暴露了他們的謀「獨」本質。「兩岸關係發展到今天這個狀態，責任完全在民進黨當局。」他敦促「美國政府和一些人」以實際行動恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報有關規定，在台灣問題上「明辨是非，謹言慎行」，不要向台獨分裂勢力釋放錯誤信號，為維護台海和平穩定發揮建設性作用。

對此，陸委會今晚表示，美國總統、國務卿及白宮國安與印太事務等重要官員已多次關切中共在區域的強勢作為及對台施壓，並表達對台灣的堅定支持。此外，日本、南韓、澳洲、歐盟、七大工業國等也均密切注意台海情勢發展。陸委會認為，中共加大對台軍事威脅、強迫接受其單方設定的兩岸關係終局，才是當前台海情勢不穩的主要根源，這也是舉世公認的事實。

陸委會指出，在攸關人民生命健康安全的疫情議題上，中共國台辦不斷發表不實無理的批判言論，更以政治干擾打壓，企圖製造台灣社會紛擾，表現出不尊重台灣人民與「偽善」的本質。陸方誤判情勢的刻意政治操弄，必須為其導致兩岸對立負完全責任。

同時陸委會也強調，台灣作為區域負責任的一方，會持續跟理念相近的友好國家深化合作，共同維護台海和平穩定，也奉勸對岸深思熟慮、妥善行事。

台灣《蘋果新聞網》

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