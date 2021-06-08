COVID-19疫源未明，《華爾街日報》日前引述消息指，美國政府國家實驗室去年5月一份機密報告認為，疫情源自武漢病毒研究所的說法「似乎可信」（Plausible），應循此方向作進一步調查。

報道引述消息人士指，有關研究由美國加州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的情報組「Z部門」去年5月籌劃，分析導致COVID-19疫情的SARS-COV-2病毒基因組，為實驗室洩毒說法提供充份理由。

國務院溯源調查曾援引

時任美國總統特朗普卸任前數月，國務院進行疫情溯源調查時亦曾援引該份研究報告，並要求提供更多資料。一名曾參與調查的國務院前官員指，報告來自備受尊重的國家實驗室，而且與去年春天「動物傳人論」主流看法不同，因此十分重要。實驗室發言人暫未回應有關報道。

美國總統拜登上月曾下令情報部門調查COVID-19可能來源，並在90天內向他報告。拜登說，情報人員現時有兩個假設，一個是病毒由動物傳人，另一個是病毒源自武漢病毒研究所。世衞總幹事譚德塞早前曾指，需循病毒從實驗室洩漏的可能性作更多調查。不過世衞緊急項目執行主任瑞安日前在記者會上指，世衞不能強行要求中國提交額外數據，但會提出下一步溯源工作的建議。

《華爾街日報》