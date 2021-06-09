COVID-19病毒源頭一直未有定案，其中一個指控是可能由武漢病毒研究所洩漏。美國前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）周二（8日）表示，美國已掌握大量間接證據，顯示病毒來自武漢病毒研究所實驗室的可能性，比起自然起源要高；他建議美國國會成立一個跨黨派調查委員會，調查病毒源於實驗室洩漏的理論。

《美國之音》（Voice of America）報道，博明當日在美國參議院軍事委員會一場關於美中戰略競爭為主題的聽證會上表示：「我認為多數的間接證據，重要的是要知道，它仍然是間接證據，有利於這一假設，即這是一個實驗室的意外洩漏，而不是一個自然的人畜共患事件。」博明建議美國國會盡快成立跨黨派調查委員會，全面調查病毒來自於實驗室洩漏的理論。

共和黨參議員科頓（Tom Cotton）亦在聽證會上表示，所有證據都指向病毒來自於實驗室洩漏，而中共政權應該為此負責，「我非常懷疑我們是否能得到實驗室來源的直接證據。但我們根據常識做出合理的推斷，這種病毒起源於實驗室，中國要對向世界釋放這種瘟疫面臨嚴重後果。」

《華爾街日報》（WSJ）周一（7日）曾披露，美國加州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）去年5月一份機密研究報告認為，武漢病毒研究所洩漏病毒的說法「可信」（plausible），應該進一步調查。

不過美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周二（8日）就質疑有關報告的研究方法，「我看到了這篇報道，我認為它在好幾個層面都是不正確的。」他說，這份報告是特朗普政府委託第三方機構調查病毒起源，並集中調查疫情爆發是否為實驗室洩漏的結果，「那項研究工作已完成，並向國務院相關人員做了介紹……根據我的了解，特朗普政府非常擔心其採用的研究方法及分析，會扭曲證據來支持先入為主的觀點。」

美國總統拜登（Joe Biden）上月下令情報部門調查包括外洩理論等疫情可能來源，並在90天內向他報告。拜登說，情報人員現時有兩個假設，一個是病毒由動物傳人，另一個是病毒源自武漢病毒研究所。而英國《星期日泰晤士報》早前亦報道，英國情報機關如今認為，疫情源自中國武漢病毒研究所一種冠狀病毒外洩的理論「有理」（feasible）。

《美國之音》／路透社

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