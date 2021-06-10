美國繼3名跨黨派國會議員周日（6日）乘軍機訪台捐贈疫苗後，有美媒報道，美台高層貿易官員最快今日（10日）對話，朝重啟特朗普政府時期停擺的貿易暨投資架構協定（TIFA）談判邁進。報道指，在北京反對下重啟TIFA談判，有深化台美關係意義。

美媒《華爾街日報》（9日）引述消息人士報道，美國貿易代表戴琪（Catherine Tai）計劃最快周四（10日），與台灣貿易高層對話。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一（7日）出席聯邦眾議院外交委員會聽證會時表示，美台「已經或是即將」就部份架構協定展開對話。

美台1994年簽署貿易暨投資架構協定，迄今召開10次TIFA會議，輪流在台北、華府舉行，上回舉行為2016年10月。布林肯上述發言令外界關切美台TIFA會議是否復談。

報道指，在北京反對下，TIFA談判除攸關經貿議題，也具有美台合作象徵意義。

但特朗普執政時擔任貿易代表的萊特希澤（Robert Lighthizer）認為台灣是阻撓美國貨品進口的重商主義國家，並專注和北京交涉牽涉甚廣的美中貿易協議，以致美台TIFA談判停擺。

美國國會中的挺台人士希望總統拜登政府更進一步，與台灣簽署雙邊貿易協定（BTA）。報道引述美方未具名官員表示，拜登政府尚未對此做出決定。

這名高階官員說，如果美台恢復貿易高層對話，首步將是討論上次會議後的事務進展，「我們與台灣的經貿關係持續深化」。

台灣駐美代表處發言人未回應《華爾街日報》採訪，美國貿易代表署（USTR）發言人也婉拒就戴琪可能與行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中對話一事置評。

中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）