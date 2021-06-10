台灣疫情未見緩和，昨日（9日）新增274宗本土個案及1宗境外移入個案，再有25人死亡。台灣多間醫院傳出疫情，新北市三峽區恩主公醫院有患者檢測陰性，入院後始確診造成交叉感染，致全院7確診1死亡；國軍台中總醫院有護士檢測呈陽性，昨晚突宣佈停止急症、住院等服務，引起恐慌。

報道指，恩主公醫院有外科病人入院採檢陰性，但因胸腔X光狀況變差，以PCR檢驗陽性才確診，由於患者入住普通病房已近一周，在院內造成交叉感染。

新北衞生局昨晚證實，三峽恩主公醫院出現院內群聚交叉感染，11樓一般病房共7人確診，其中包括4病人、1看護、1照服員、1護士，其中1名92歲男病人死亡。匡列36名醫護人員列居家隔離，病人接觸者有35人，共計71人。

有醫院員工投訴，院方將空病房當作護理人員隔離空間使用，與一般病人「混居」又不整層消毒，擔心會引發更多感染個案。

衞生局稱他們與疾管署CDC醫生均有了解掌握狀況。恩主公院方則截至《蘋果》今天凌晨0時截稿時都未有回應。

另外，國軍台中總醫院昨晚突在Facebook宣佈，暫停急診、住院、體檢、健檢服務，以及快篩站、自費篩檢等服務，引發民眾恐慌，紛紛向院方查詢是否院內爆疫。

院方證實，有專責病房護士，5月28日PCR檢驗呈陰性，昨日接受高風險單位篩檢時，PCR檢驗呈現陽性反應。院方已立即匡列密切接觸者接受檢測，執行全院區消毒，暫停急診、停止接受入院及出院。

台中市衞生局表示正了解情況，稍後再作說明。

京元電子移工群聚引爆後，苗栗縣衛生局今(10日)上午表示，日前已完成第１次快篩，將陰性的移工轉移其他宿舍，但在9日第2次快篩時，發現近千人中有30名移工由「陰轉陽」，今天會將他們移到集中檢疫所，繼續留置觀察，並等候指揮所決定是否進行第3次快篩。

台灣《蘋果新聞網》

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