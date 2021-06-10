中國與西方國家不斷互相指摘，實施制裁與反制裁。十三屆全國人大常委會第二十九次會議在今午閉幕，審議通過尚未公佈全文的《反外國制裁法》。分析指，立法有助反制裁措施由行政命令，變得有明確法律依據，更能有效反擊報復，以及威攝外國不敢動輒制裁中國，但亦有學者認為此舉無異是自殺式的報復。

全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛昨日（9日）在人大常委會中匯報了《反外國制裁法草案》（下稱《反制法》）修改意見，憲法法律委根據常委會會議的審議意見，提出修改稿和決定草案。

內地有微博大V聲稱，《反制法》的內容與之前中國兩次制裁美國和歐盟政客不同，除禁止被制裁者進入大陸、香港及澳門，及不得與中港澳的公司或個人有生意往來之外，還「仿傚美國」，可以離岸追捕和缺席審判外國人。

內媒稱，以美國為首的西方國家，包括歐盟、英國及加拿大等，已先後因香港實施《國安法》、新疆維吾爾人權問題，多次向中港官員、政府機關及組織予以制裁。另外，美國亦對華為、中興等中國企業予以限制。

中國為此也以行政命令方式作出不同的反制裁回應，例如去年9月，商務部實施《不可靠實體清單規定》、今年1月推出《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》。

今年1月當局公佈《反制法》草案時，新華社曾經透露部份內容。法例總共有16條，第一條明言阻斷外國法律與措施「不當域外適用」對中國的影響，「維護國家主權、安全、發展利益」，保護中國公民、法人或者其他組織的「合法權益」，根據中國「國家安全法」等有關法律制定此法。

草案的條文亦稱，將建立由中央有關部門參加的工作機制，負責「應對工作」，由國務院商務主管部門主導；中國公民、法人或者其他組織可向國務院商務主管部門申請「豁免遵守禁令」。如果因為外國制裁，導致有中國公民、法人等有損失，可向法院提出起訴，申索「賠償損失」。

據新華社報道，今年3月兩會前後，人大代表、政協委員和社會人士就外國制裁，提出制定反制裁法的建議，以充實應對挑戰及防範風險。

對於《反制法》的意義，香港城市大學法律學教授王江雨博士向BBC表示，該法主要作用有二，即就外國對華制裁作反擊報復，以及展現政治威攝作用，讓外國知道制裁中國會有後果。

王江雨又指，世界也有不少國家，包括英國也有類似的反制裁法，歐盟便在1996年通過《阻斷法》（European Union blocking statute），反制美國、古巴及利比亞採取的制裁，要求歐盟自然人和法人不得遵守因此制裁做出的任何決定、判決或裁決，以阻斷和抵消制裁對歐盟的效果。

報道指，從今年1月商務部推出的行政措施估計，《反制法》應該會包括賦予中國政府、企業、個人以及法庭主動反擊權，中國企業如受制裁損害，可依法申請賠償，如獲勝訴可對參與制裁的企業或個人構成債務。

北京獨立學者吳強則早前對《蘋果》分析，《反制法》是要強化對西方壓力不妥協的姿態，以宣示民族主義，但如真的依法執行將是自殺性的報復，後果將是悲劇的。

中國戰略分析智庫研究員鄧聿文接受港台訪問時則認為，立法代表反制是國家行為和全民意志對抗西方，但估計具體的反制操作將與現時的相若。

中國時報網／BBC／《蘋果》資料室

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