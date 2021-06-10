法國前外交官以「北京對學術自由的攻擊需要防禦措施」為題，於9日向世界報（Le Monde）投稿。他指中國不斷侵害全球學術自由，試圖改寫歷史敘述，世界應該出手遏制，積極應對。

前駐中國法國文化中心主席暨高等政治學院國際關係所教學負責人布勒（Pierre Buhler）投稿時表示，越來越多案例顯示北京向中國研究學者及專業發表施壓。

文章開端指出，德國主要中國智庫柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）與兩名研究員遭北京制裁、一名法國學者被中國駐法使館的Twitter帳號侮辱、中國駐法大使被外交部召見，「這些象徵行徑顯示了北京令人擔憂的政策，為民主國家的高等教育與研究帶來嚴重威脅。而這些都來自於中國共產黨總書記習近平」。

他舉例，2019年底上海復旦大學學生抗議學校章程內「學術獨立，思想自由」遭到刪除，增加了「習近平新時代中國特色社會主義思想」，並強調要「全面貫徹黨的教育方針」，其他與中國有夥伴關係的學校或中國大學海外分校也面臨同樣狀況。

而更令人擔憂，北京攻擊學術自由的策略，就是推動「中共中央宣傳部撰寫的敘述」，當中透過包裝為文化中心的孔子學院就是其中一個手段。

他表示，全球超過500間孔子學院，「完全不是為了要介紹中國語言及文化，而是要滲透操作，企圖涉入接待大學的教育或研究計畫中」。2013年位於里昂大學的孔子學院已關閉，而布魯塞爾自由大學的則是2019年關閉，美國更早一步關閉84間孔子學院。

文章中更提及，另一個施壓工具是透過70多萬名訓練有素、散佈全球各校的中國學生，他們大多由政府資助，參與受到中國駐外單位監視的組織。布勒說，這些學生的工作就是要捍衛中國形象，或通報任何與敏感議題有關的活動，例如西藏、維吾爾、台灣。可能有些人不是出於自願，但政府會以家人施壓。

布勒認為中國政府的手段無奇不用，指2017年劍橋大學出版社曾在北京壓力下，審查「中國季刊」（China Quarterly）中315篇學術文章，後來才因輿論強烈反應而重新上架。劍橋大學還有一個爭議是發表一份幾乎全額由中國華為技術公司（Huawei Technologies）資助的全球電信改革研究報告，當中對華為的稱讚，佔篇幅不少。

他覺得絕對不能等中國遵守聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）對學術自由的建議。「我們應該要採取防禦措施，以保障教學與研究自由的完整性。」他指美國已着手進行。

文章最後表示如法國總統馬克龍2019年3月在布魯塞爾所宣佈的「歐洲天真的時代已經結束」。

中央社

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