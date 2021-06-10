廣州疫情嚴重，當局將被列為高風險地區的荔灣區鶴園小區，昨日傳出有民眾家中糧食短缺，對前來視察的官員，大叫「我哋已經兩日兩夜冇食飯喇！再咁落去會餓死人㗎！」引發激烈討論。當地區委會稱，將會向區內所有居民每日派發一日三餐飯盒，送到住戶門口。有網民稱：「只是叫救命那個社區的居民問題得到解決，對面的居民問題並未解決！」

居民在住所向樓下官員呼叫的短片，昨日在微博及YouTube上廣傳，上傳短片者稱送來的肉類都發臭，無法食用，不少網民初時都認為是「謠言」，但當官方發出派飯的通知後，民眾第一反應是網上的片段是真的。

通知聲稱，當局昨日起將向鶴園小區的民眾每日派發早、午、晚餐，並且由義工派到門口，強調居民仍要「全部留在家裏，不能出門」。當局又稱，大量飯菜不斷運往小區，義工派飯的工作量亦很大，呼籲民眾要「耐心等候」。

「為甚麼不能幫忙買餸，非要送餐上門呢？」有民眾批評當局的做法，解決不了問題，而當局硬將飯盒送給居民，就是食物「統一做成飯盒，（居民）不用挑揀了」。亦有網民明言，這是「按鬧分配」，問題被曝光後就解決，更稱「對面的居民問題並未解決」。

昨晚在網上公開段的網民稱，鶴園小區陸續有零星病例，已經封區多日，居民「不能出門、不能買菜、不能看病、很多外送（賣）平台不能送達」。阿里巴巴旗下的盒馬可以送食物，但裏面裝着的肉類被放得太久，到居民手時已經五、六小時，肉類都變臭了，不能吃。很多人家裏物資已經短缺，「紙巾、電池都用完了」。

新浪微博

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