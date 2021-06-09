廣州疫情持續嚴峻，其中南沙區一家六口齊齊確診，引起關注。內地網上近日熱傳一篇題為《傾城之戀2021》的文章，內容講述南沙一名男子前往荔灣區與其婚外情對象幽會，其後不幸受感染，由於害怕被妻子發現行蹤，男事主決定隱瞞，結果導致全區被封。該文迅速引起熱議，深圳市當局於周三（9日）表示，已將發表文章的男子拘捕，並以虛構事實擾亂公共秩序，對其行政拘留5日。

廣東省廣州市上周六（5日）新增7宗本土確診，其中6宗為南沙區一家六口，家人曾在荔灣區餐廳用膳。其後有人創作題為《傾城之戀2021》的文章，疑似透露該一家六口染疫的內情：「他，住在廣州南沙，30來歲，無業，是個『躺贏』的收租佬！她，住在廣州荔灣，是他『躺平』的小三。5月25日那天，他去荔灣找她浪（內地網路用語，意指幽會），先去車行看了車，然後又去了那家茶餐廳吃飯，與攜帶病毒的大媽在紅塵中插（擦）身而過，就那麼一眼的緣分，他就中着兒了。」

文章又寫道：「後來，他回到了南沙，看到新聞裏都是關於排查去過那家茶餐廳的人的新聞，他怕夫人追查他的形迹，於是選擇了瞞報！不但瞞報，他還繼續着收租佬的瀟灑日子，到處花天酒地。一晃10天過去了，全城排查緊張進行着，終於，隱秘傳播的10天惹了大禍：他跟他全家都被確診了，幼兒園高危了，整個南沙封城了⋯⋯而她，這段時間也甚感寂寞，一直在懷疑他對她的感情，然後，來深圳浪了幾天⋯⋯就這麼着，在隆隆的國罵聲中，兩座數千萬人口的城市，因為他們偷偷摸摸的愛情，瞬間，傾覆了！」

該文後來引起熱議，有網民表示差點被騙：「我也看到了，而且看到那天我家對面小區又測二次核酸了，我還以為真的！」「不會是真的吧？要是真的，真想敲死這倆。」有人則留言稱：「這標題起得也太地攤文學了！」「可能想模仿張愛玲的傾城之戀，整個城淪陷為了他倆的愛情。」「沒事在家編甚麼『傾城之戀』謠言，還是吃得太飽了！」「40多歲還在網上造謠……」

深圳市當局其後於周三（9日）凌晨發表通報，指經調查後證實該文章為不實訊息，而警方已於周二（8日）將居住在深圳寶安區的42歲李姓男疑犯拘捕，強調李男已對其編造虛假訊息的違法行為供認不諱，並以虛構事實擾亂公共秩序，依法對其行政拘留5日。

文學愛好者陳先生向《蘋果》表示，這篇文章與張愛玲的原作的相似之處其實不多，亦難以說是「致敬作品」。他認為，首先張愛玲的《傾城之戀》背景是日佔時期香港，描繪大時代下的兒女之情，在命運驅使下發生戀情，有種身不由己的感覺；而《傾城之戀2021》背景則是廣東爆疫，描述一對男女偷情導致全城被封，更連累無辜市民，「兩者對比之下，張愛玲的設定深刻同難忘更多。」

陳先生又說，《傾城之戀2021》令他想起之前香港曾經流行的網絡短故，「好似向西村上春樹咁，他好鍾意借時事背景嚟二次創作啲好笑嘅故事，甚至陶傑都創作過類似嘅嘢。」並指該文亦只是普通的二次創作，認為內地當局不必反應太大。

《傾城之戀》是作家張愛玲創作於1943年的短篇小說作品，講述來自上海大戶人家的小姐白流蘇與南洋巨商之子范柳原的愛情故事；曾經歷一次失敗婚姻的白流蘇，在娘家受冷嘲熱諷，並在媒人的介紹下認識范柳原。兩人曾同遊香港，其間雙方你來我往，相互試探心意，白流蘇希望范柳原與她結婚，而范柳原卻只想征服白流蘇，讓對方做他的情人。後來范柳原準備前往英國，正當白流蘇以為兩人無緣之際，卻遇日軍侵略香港，令范柳原放棄出國回到她身邊，一對情人最終在戰亂下結成夫妻。

《傾城之戀》有很多金句至今依然令張愛玲的書迷津津樂道，包括「香港的陷落成全了她。但是在這不可理喻的世界裏，誰知道甚麼是因，甚麼是果？誰知道呢？也許就因為要成全她，一個大都市傾覆了。成千上萬的人死去，成千上萬的人痛苦着，跟着是驚天動地的大改革……流蘇並不覺得她在歷史上的地位有甚麼微妙之點。她只是笑吟吟的站起身來，將蚊煙香盤踢到桌子底下去。」

有評論認為，《傾城之戀》看似在寫愛情，但其實是一對各懷鬼胎的男女，以愛情和婚姻為幌子，所進行的一場晦暗至極的交易，說到底是一對自私男女的利益爭奪戰。

《傾城之戀》亦曾在1984年被翻拍成電影，由許鞍華執導，周潤發和繆騫人主演。電影外景是於香港的淺水灣酒店拍攝，其中露台餐廳就是兩位主角展開傾城戀愛的開始。淺水灣酒店曾被改建，但該露台餐廳得以保留下來。

《蘋果》記者／新浪微博

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