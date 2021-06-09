內地疫情集中廣東，目前全省共有兩個高風險區及13個中風險區。當地傳媒統計疫情通報發現，重災區廣州近日新增病例大部份來自封閉管理區域，其中荔灣區白鶴洞街本月3日被列為封閉管理區，六天內累計達30人感染。昨日網上流傳片段指，白鶴洞街鶴園小區的居民不滿兩日兩夜未有食物，向到場的荔灣區政府官員高呼救助。

上載片段的網民稱，鶴園小區經封區多日，居民「不能出門、不能買菜、不能看病、很多外送（賣）平台不能送達」。阿里巴巴旗下的盒馬可以送到，但裏面裝着的肉類被放得太久，到居民手時已經五、六小時，肉類都變臭了，不能吃。很多人家裏物資已經短缺，「紙巾、電池都用完了」。

廣州檢測1,800萬人

截至昨日，廣東省兩個高風險區皆位於廣州的荔灣區白鶴洞街道及中南街道，其中，白鶴洞街道從本月3日封區後，新增感染個案達30宗。另外13個中風險區分別位於廣州、佛山巿及新增的湛江吳川。前日，吳川市衞生健康局宣佈，一名無症狀患者確診，檢測發現為Delta變異毒株，基因排序與廣州市的本土確診病例高度同源，因此吳川市覃巴鎮下榕村由低風險調整為中風險，全區實施封閉管理。

廣州市人民政府新聞辦公室昨日宣佈，廣州實現全球城市最大規模的核酸檢測，指這次本土疫情爆發後，完成全市逾1,800萬常住人口的核酸檢測。據統計，上月21日廣州再次爆發疫情，截至前天累計有115宗本土確診，當中包括九名無症狀感染人士。當局昨天公佈新增七宗本土個案，均從密切接觸者檢測發現。

澎湃新聞/中國政府網