2017年北京市大興區一場奪去19人的大火，觸發暴力驅趕「低端人口」風暴，激起民憤，至今這些從外省到京城打工謀出路的「低端人口」，依然受到北京人歧視。近日，有網民曝光一段在北京一輛巴士上拍攝的影片，片中一名自稱肢體殘疾的60多歲大媽，正狂罵一名年輕女子沒有及時讓座，言語間明顯歧視外地人：「臭外地的，上北京要飯來了，狂甚麼呀！」「我就瞧不起外地人，沒素質！」目前涉事大媽已被行政拘留。

據悉，事發於5月27日。影片中可見這名大媽正坐在巴士座椅上，中氣十足地不停謾罵年輕女乘客，有其他乘客看不下去，勸道：「這跟北京外地有甚麼關係啊？你這不是挑起矛盾嗎？」但大媽毫不聽勸，繼續罵道：「我就瞧不起外地人，沒素質，我瞧不起，這就叫北京，我二環以內戶口，這叫北京！」她還說：「我是正黃旗人，有通天紋。」之後還摘下頭上的帽子，指着自己的額頭給對方看。

據拍攝影片的目擊者李女士稱，當時巴士內人不多，還有空位，但大媽一上車就大喊：「我有殘疾證，給我讓位置！」她就讓開了，但她坐下後就開始不停罵人。「她當天可能心情不好，故意找茬（吹毛求疵地挑剔）。」

對此，北京公交集團工作人員日前表示，該女子的行為未對人身或財產造成實質的傷害，只能在道德層面上加以勸導。

不過，北京警方8日發佈通報，經查明，63歲姓的姓女子，5月27日早上8時許乘坐856號巴士時，多次使用歧視性語言謾罵他人，造成不良社會影響。警方調查後，聞姓女子對其行為供認不諱，並表示悔改。目前，她已被警方依法行政拘留。

2017年11月18日，大興區一棟劏房公寓發生大火，造成19人死亡，轟動社會，亦因死者都是來自外省的打工仔，而這些窮苦外地人多數居於京城外圍的工廠、貨倉、住宅混合地段，極容易發生火警，最終竟然觸發了一場在嚴冬下暴力清走「低端人口」的風暴。

習近平的親信、北京市委書記蔡奇藉機以「消除安全隱患」為由，落實習近平「疏散非首都功能」，矛頭直接對準中國改革開放幾十年來為建設城市付出巨大心血的農民工。當局緊急行動，據指超過10萬名住在北京郊區的所謂「低端人口」被驅離家園。而官方有關「低端人口」的說法也引起外間驚異，被指是人分九等的種族主義語言，在海內外產生了極其惡劣的影響。

北京人口此後連續3年減少，當局2018年公佈，2017年底的常住人口為2,170.7萬人，比2016年同期減少2.2萬人，下降0.1%，為北京自2000年來首次出現常住人口負增長。2019年的北京人口則比2015年大幅減少58萬，當地政府發表的藍皮書更表明，預期明年的人口將控制在2,300萬人內。同年，習近平的「大秘」、中共中央辦公廳主任丁薛祥接替蔡奇，擔任負責北京市規劃的首都規劃建設委員會主席，並在聖誕節當日主持會議。當時有分析指，習近平為要疏散北京人口，在通州設立城市副中心，但進度落後，而且多次遇到阻礙，這次派丁薛祥負責北京規劃，顯示他正在讓心腹「收權」，顯示北京的規劃權直屬中南海。

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