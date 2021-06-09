美國田納西大學諾克斯維爾分校（University of Tennessee，Knoxville）華裔教授胡安明（Anming Hu，音譯），被控收取美國聯邦政府的研究補助金之同時，隱瞞與一間中國大學的關係。案件當地時間周一在諾克斯維爾開審，被告聲稱無辜。胡安明的代表律師表示，司法部為了打擊大學研究員隱瞞與中國機構關係，同時阻嚇美國大學聘請外國出生的研究員和教授，才將胡當成目標。

胡是田大機械、航天及生物醫學工程系副教授，去年2月被控欺詐及提供虛假陳述，他被起訴後遭大學停職。根據起訴書，田納西大學以胡名義，向美國太空總署（NASA）提交一項計劃的建議書。NASA於2016和2017年就火箭噴射推進實驗室一項計劃，向田大滙款六萬美元（46.8萬港元），2019年就馬歇爾太空飛行中心（NASA Marshall Space Flight Center）滙款五萬美元（39萬港元）。控方指，胡未有披露北京科技大學教授身份，而根據聯邦法例，美國太空總署（NASA）不能資助或補助由中國擁有的公司或大學。

英20學府接受華為資助

此外，英國保守黨議員成立的中國研究小組（China Research Group）調查披露，倫敦帝國學院、約克大學等20間頂尖學府，自2015年起接受華為和中國國企資助研究，至今金額合共超過4,000萬英鎊（約4.4億港元），涉及大數據電腦自主學習等範疇。有議員擔心大學的學術自主受影響。

美聯社/英國《每日通訊報》