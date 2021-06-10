為應對嚴峻疫情，台灣力爭7月開打國產疫苗。高端疫苗今日（10日）下午將舉行COVID-19疫苗二期臨床實驗解盲記者會，若解盲成功才能進一申請緊急使用授權(EUA)。有專家認為這次記者會可能不是完整的解盲報告，而是二期試驗的「期中分析」，當然更不會有三期臨床試驗才有的疫苗保護力數據。

台灣境內多位專家對高端疫苗此次的臨床二期解盲後，能否讓民眾接種，存有兩極爭議。台灣《經濟日報》報道，台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒指出，這次高端疫苗要公佈的數據並非「臨床二期完全解盲」，而只是「期中分析」，他認為分析結果公佈後會有三種可能性：繼續試驗、建議修改臨床試驗，或者停止試驗。

他表示這次公佈的臨床二期分析主要是看「安全性」和「免疫生成性」兩項數據，根據台灣衛福部財團法人醫藥品查驗中心的資料披露，一般疫苗臨床時試驗重點，臨床二期關注的就是這兩項指標，臨床三期才會看「保護力」。

陳建煒接着説明，任何藥物和疫苗的臨床實驗，無論在任何階段都要看試驗者的「安全性」，即使疫苗已上市多年，先進國家的衛生機關都會持續追蹤其安全性，特別是多數疫苗是用作預防用途，只有少部份疫苗適用於治療用途，其對安全性的要求會比其他藥品更加嚴格。「免疫生成性」則是看接種後在人體內部形成免疫反應的濃度。

對於多數專家反對只看「安全性」和「免疫生成性」，陳建煒最後分析到，2020年10月下旬，台廠國光生技、聯亞生技及高端疫苗三家公司，均向台灣衞福部明確通知，臨床二期人體實驗數個案起過3,000人，經追蹤一個月安全及療效，確認並無不良反應，可獲得台灣食藥署核發EUA量產許可，當時台灣的確診感染病例並不多，因此食藥署折衷以「安全性」和「免疫生成性」，尤其是後者表現作為EUA的評估標準。

但是這次高端疫苗的臨床二期數據並沒有「保護力」相關的數據，因此多位專家認為，應當在高端疫苗進行臨床三期實驗，有了「保護力」的數據後，再決定是否給予，緊急使用授權（EUA）。

有生物醫學界的知情人士表示，疫苗第二期臨床試驗是「生物活性試驗」，用於分析藥物或治療「理論上」會引起的人體反應，如產生抗體、血液數值改變等，也就是確保疫苗的安全性。要等到第三期的「療效試驗」，才是真正決定治療是否有效的階段，屆時才會有外界最關心的疫苗保護力比率。因此即使高端二期臨床試驗解盲結果是正向的，也不代表疫苗有足夠保護力。

台灣《經濟日報》

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