內地江蘇省和浙江省日前先後有高等院校因轉制合併問題，引發學生大規模維權示威，遭到警方武力鎮壓，成為臨近七一百年黨慶前的重大社會事件。湖南湘潭大學和湘潭大學興湘學院日前發聲明安撫，保證在籍學生「學籍、學歷」等5個不變，圖安撫學生勿在大慶前鬧事。不過，有學生質疑，聲明沒有官方文件號，缺乏法律效力，有文字遊戲之嫌。要求官方明確保證學生資歷，未來考研究生或公務員不受影響。

南京中醫藥大學翰林學院與江蘇醫藥職業學院打算合併成為江蘇醫科職業技術大學，引發大批學生抗議失去本科學位，警方強力打壓演變成流血維權。

為免事態在此敏感時刻擴大，湖南的湘潭大學和湘潭大學興湘學院於周二（8日）聯合發佈《關於湘潭大學興湘學院轉設有關事項的通告》，並在昨日（9日）將通告在湘潭大學興湘學院網站上架。

通告指，會根據教育部、湖南省教育廳關於獨立學院轉設文件精神，遵循「老人老辦法，新人新辦法」的原則，確保獨立學院在籍在校學生「五個不變」，即「學籍、學歷、類型、辦學地址、師資不變」，以湘潭大學興湘學院名義招收的學生，其身份和學籍檔案，在學信網上的學籍訊息，不會因轉設為省屬公辦本科層次職業高等學校而改變。

另外，上述學生續在學校原址，以原有師資及原有培養方案完成學業，學生就業、升學按照獨立學院全日制普通本科畢業生的身份進行，校方合確保教學質素。學生的畢業證和學位證續以湘潭大學興湘學院的名義頒發。

今年4月30日，湖南省教育廳曾發佈「高等學校設置事項公示」，將湘潭大學興湘學院與湖南工業職業技術學院合併轉設為湖南楚怡工業職業技術大學（暫定名），公示時間為5月6日至5月12日。

不少疑為上述院校的學生，在微博上質疑，有關通告圖穩定民心，但通告卻連內地官方文件基本的工號也沒有，又指現時通告上雖然有興湘學院的公章，但在轉設合併後學院將會消失，相關承諾將無法律保障。

另有學生指出，通告聲稱受影響學生在學信網上的「學籍訊息保持不變」的承諾是文字遊戲，因為「學歷」與「學籍」不同，根對未有保障學生的本科學歷永久不變。

各地不少受轉設影響的學生也留言，指相關通告是「沒有字號的紅頭文件」欠缺法律效力，又批評「學校出爾反爾，賣校求榮，罔顧學生的利益」、「無效的文件談甚麼維權，當我們學生傻嗎」、「學校轉設，一人做主，家長學生都不知情」、「氣死我了。給我們話語權好嗎」。

也有網民悲觀的認為學生發聲維權「沒用的，照樣轉設 」，以及提醒小心被定性為散發謠言，發動群體事件，後果可大可小。

新浪微博／澎湃新聞

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