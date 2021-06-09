【學者分析】

【本報訊】當局在建黨百年黨慶前夕，跨省逮捕多地的毛左派人士，資深時事評論員劉銳紹向本報分析指，當局這次針對的相信是毛左的一些封閉式原教旨主張或活動，憂慮相關活動恐引起大規模的社會迴響，例如「小粉紅」的一些激烈反應，甚至導致毛左與「小粉紅」隔代結合，如果到時他們在民間高舉毛澤東的旗幟進行一些極端活動，官方只會更難處理，陷入「有理說不清」的局面。

劉指出，到時上述現象所引發的海內外輿論爭議，亦會成為百年黨慶前夕的干擾及雜音，甚至會與中共的主旋律「習近平新時代思想」起矛盾，因為目前中國經濟的開放情況，基本上已經違背毛左所信仰的共產主義。

與「習新時代思想」起矛盾

悉尼科技大學中國研究中心副教授馮崇義則認為，內地毛左的骨幹主要是改革開放以來的失意分子，隨着近年經濟下行而進一步被邊緣化，令他們有機會催化成激化社會矛盾及官民矛盾的組成部份。而毛左分子過去一直有意回歸文革，而習近平方面則旨在爭正統、保權力、守江山，雙方一直都在爭奪毛澤東的思想遺產作為助力，加上習近平過去均借「改革開放」所創造的財富，來鞏固中共和他自己的權力，對毛左所信仰的禁絕資本主義經濟政策只會敬而遠之，因此當局對毛左的民間組織化行動自然不能容忍。