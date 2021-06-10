中美關係一向亦敵亦友，美國總統拜登早前就撤銷前朝特朗普政府針對抖音海外版TikTok以及微信的禁令，雙方的商務部長又於今日（10日）通電話，指會以「坦誠及務實」方式交流，並同意未來保持溝通。同一時間，有外媒報道，美台高層貿易官員最快今日（10日）對話，計劃重啟TIFA。但香港城市大學金融及經濟學系客座教授羅家聰接受《蘋果》訪問時認為，美國的舉動不像是向中方釋出善意 。

對於拜登政府撤銷前朝特朗普政府針對抖音海外版TikTok以及微信的禁令，羅家聰覺得是拜登政府認為該兩項禁令，在法庭上勝訴不大，才主動撤禁令。他指拜登近日才簽署行政令，將59家中國企業列入禁止美國個人與機構投資的「黑名單」，加上簽署新的行政命令，下令團隊審視這些軟件，旨在識別這些與中國有關應用程式的國家安全風險。種種跡象顯示，美國並無意向中國釋出善意 。

他相信拜登政府不想像特朗普年代一樣，以強硬的政策對華，反而打算以行政方式，通過國會兩會，將所有政策以法例執行，和特朗普手法不同。

而中美商務部長於今日（10日）通電話 「坦誠及務實」交流 ，指未來保持溝通。羅家聰指商務部通話，都只是在商言商，是貿易層面上的對話，「只係講清楚啲大家嘅底線」，並無實質的意義，因為中美貿易一直都進行中。他認為拜登政府希望中國「做嘢跟下規矩」，指中國做事一向不守國際規條。此次對話，只是美方打算告訴中方，「準備揸正嚟做」羅指中國上至政府，下至企業都習慣我行我素，「唔跟大隊，唔跟出面（國際）」，這次通話只是告訴中方「要跟規矩」。

美台恢復對話，計劃重啟TIFA的舉動，羅認為是「政治牌」多於貿易的對話，他表示現在台美關係非常明顯，美方是比較靠近台灣，而與中國疏遠。不過他認為即使中美關係疏遠，對雙方經濟上的影響不大，以貿易戰為例，他分析當時並沒有出現非常負面的影響，指在疫情前美國的經濟都沒太大異樣，相反，中國對比下影響可能會比較大，但普遍經濟數字一路疲弱，「所以沒有說特別弱得快咗。」

他說中美貿易的控制權不是在於政府，而是在兩國企業的決定，「如Tesla、Ｎike 只係針對個別企業，整體嚟講，雙方仍然會有商業上的來往。」羅家聰分析道，拜登政府的「戰場」並不在貿易上，反而是戰略上的圍堵，如科技、晶片發展、地緣軍事，認為長遠來說，拜登政府準備漸漸去中國化。

而重啟TIFA的舉動，是姿態多於實際，但羅認為美方的姿態表現，其實非常重要。他認為現在台灣在國際地位上備受認同，又擁有自己的軍隊，實質上，和一個國家沒太大分別。問題只出現其他國家有否承認，所以美國在姿態上的取向，可是完全影響了台灣在國際上的地位。加上台灣現在爭取的都是形式上，如有否官式拜訪，還是能否加入如世衞等官方組織。所以美國就算沒有在金錢上的支援台灣，中國一樣會有很大反應。

羅家聰認為中美增加合作的機會「唔容易」，只會在本來有的貿易繼續進行，但傾向一路減少，逐漸去中國化，減少依賴中國。

《蘋果》記者

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