內地高考在本月7日開始，不過大戰前夕，各地高中都出現一道震撼視覺場面，就是校園內書紙滿天飛舞。

上周，有網民上載影片，在湖北襄陽及河南商丘等地的高中，都有學生將自己的書和試卷撕碎，從高樓拋下，碎紙如雪花漫天飛舞，蔚為壯觀，紙片散落在地面上，積起厚厚一層。事後有老師解釋，學生的做法全因高考前壓力大，但校方並不提倡。

學校教師包容但不提倡

「高三學子撕書」成為中國網上熱話，首先是本月3日，湖南婁底一間高中，片中大批高三學生聚集在走廊，從不同樓層丟下書紙，紛紛揚揚，場面壯觀。

該校的高三男生潘同學稱他們丟的都是不需要的試卷，事後由校工清理回收，並沒有造成浪費，「高中三年很累，扔的時候很爽，扔完後繼續上課」。

而6月4日，在湖北襄陽一間高中，亦有學生撕掉的書紙滿天飛散，該校老師事後指學生們高考前壓力大，但校方不提倡撕書。此外，在河南商丘亦有同樣事件發生。

其實內地學生高考前夕集體撕書最早於2013年，在福建南平一間高中出現，此後，儼然成為一種風氣，流傳至各地高中，成為每年高考前夕的儀式，甚至被稱「撕書節」。

不過學校、教師及家長都對學生此舉，表現出極大包容，有網民認為學生做法正常，有助釋放壓力，但也有網民認為撕書影響環境衞生，更有人調侃稱，「萬一重讀還要用到怎麼辦」。

去年，內地傳媒《光明日報》曾撰文分析有關現象，指出撕書背後除了放縱，「也有抑鬱暴躁、焦慮茫然的多種心理問題，而近年疫情的影響，也容易導致這些情緒的放大」，認為無論是學校或家長，都應該多給年輕學生勸解和疏導。

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