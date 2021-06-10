台灣人權組織於昨日（9日）趁香港反修例運動兩周年，舉行網上記者會，要求台灣當局落實法制化的庇護機制，以協助曾參與抗爭的香港人。台灣陸委會今日書面回覆中央社時稱，當局已採取「諸多具體行動」，強調繼續以個案需求方式，做較有彈性於妥適的處理。

陸委會回覆中央社查詢時指出，已採取「諸多具體行動」，包括成立「台港服務交流辦公室」，並根據現有法規處理港人人道援組和關懷事宜等。

陸委會列出對於港人人道援組和關懷事宜的現有法規，包括《港澳條例》第18條、《港澳條例施行細則》第25條、香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第16條第1項第11款規定等。當局更指，相關法規可針對個案需求，做較有彈性於妥適的處理。

台灣的多個人權團體，昨日舉行網上記者會，台灣人權促進會副秘書長王曦在記者會上指，當地政府強調以專案和調整行政彈性的當時處理港人來台尋求庇護的流程，但此舉動不僅令當事人感無助，同時消耗公務資源，促請當地政府落實法制化的庇護機制。

中央社

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