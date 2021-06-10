台灣電力供應再出問題，台南市昨晚（9日）在無預警下又大停電，3個區逾6萬戶人家受影響，至今日凌晨零時44分才全數復電。不少民眾在網上力批政府維持電力穩定不力，害冰箱食材全毀。

報道指，台南後甲變電所昨晚深夜11時59分，因為設備故障，造成東區、中西區及永康區的超過6萬戶停電。

台南Facebook各大社群對於深夜突然大停電罵聲連連，網友調侃，疫情三級警戒八大行業都停業休息了，怎麼還會缺電呢，是甚麼爛政府啊！有網友則抱怨，為配合政府乖乖呆在家裏，冰箱放滿食材，不敢外出採買以免染疫拖累他人，結果政府無法穩定供電，食材全毀了，直嘆在家安居樂業真不容易！

市長黃偉哲在Facebook粉絲專頁報告搶修進度，指凌晨零時起，台南市永康區、仁德區、北區、東區、南區、中西區等部份或全部區域，陸續傳出短暫或持續停電狀態，他已經啟動緊急應變機制，市警局各分局注意轄區交通號誌，請民眾注意 暫時勿搭乘電梯，以避免受困。

台電指出，台南市後甲變電所昨晚11 時59分發生設備故障，造成逾6萬戶人家停電，台電緊急派員搶修，停電區陸續恢復供電，直到今天凌晨零時44分全數復電，停電時間共45分鐘。台電向受影響用戶致歉。

台灣在5月13及17日，5日之內兩度大停電。分別影響約400萬戶及約66萬戶。台灣總統蔡英文也表示對短時間內兩次大停電難以接受，對民眾感到非常抱歉。

台灣《蘋果新聞網》

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