台灣首批七萬多劑莫德納（Moderna）疫苗昨開始為風險1、2級的醫護人員接種。直接及非直接照顧確診或疑似病患的醫事人員都在此列。台灣自行研製疫苗今日將公佈第二期臨床實驗結果。

台製疫苗恐國際拒認證

台灣其中一間研發疫苗的廠商「高端疫苗」昨日在台股收市後公佈，今日股票停牌，並會在下午5時舉行記者會。中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨日接受立法議員質詢時坦言，台產疫苗有不被國際認證風險，強調未來安排民眾接種時，會提醒民眾國際疫情狀況。他透露，待疫苗大量進口及開放預約系統後，會讓民眾自由選擇接種疫苗的種類。

台灣採購的505萬劑莫德納疫苗，首批15萬劑上月28日抵達，周一（7日）檢驗完畢，陸續分配7萬劑至各縣市開打。其中包括重災區新北獲配發9800劑，宜蘭縣有1,400劑，新竹縣有1,600劑，已完成1.3萬劑阿斯利康疫苗接種的花蓮縣亦獲發多1,900劑莫德納疫苗。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該批疫苗預計三日內全部完成接種。日本贈台的124萬劑疫苗，將於15日大規模施打。

社區傳播未止，陳時中昨重申，未打算進行有計劃的全面普及病毒篩查，但會鼓勵相關企業、診所做。他又指，民眾未來可在診所自費快篩檢測，倘發現呈陽性，政府代支費用。

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