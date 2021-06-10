今日（10日）下午在北京人民大會堂閉幕的十三屆全國人大常委會第29次會議，表決通過了《反外國制裁法》。全國人大委員長栗戰書在表決後強調，《反外國制裁法》的制定，是貫徹中共總書記習近平法治及外交思想、加快涉外立法的重要舉措。

栗戰書指，中國始終堅持獨立自主的和平外交政策，致力與各國互利共贏、共同發展，但決不放棄自己的正當權益，任何人不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果。對於各種制裁和干涉，中國政府和人民將堅決予以反制。

栗戰書續指，《反外國制裁法》為反擊霸權主義和強權政治、維護國家和人民利益提供了法治支撐。要全面及正確理解法律規定，適時運用法律開展強有力的反制裁鬥爭；加快推進涉外立法，更好維護國家主權、安全、發展利益。

栗戰書並要求有關方面針對此次會議審議通過的法律和決定，認真做好宣傳解讀等工作，制定完善配套規定，確保得到有效實施。閉幕會後，十三屆全國人大常委會舉行了《中國共產黨與我國的根本政治制度》講座。

此外，外交部發言人汪文斌今在例行記者會上回應日本記者提問時表示，制定《反外國制裁法》的目的，是「為了堅決維護國家主權、尊嚴和核心利益，反對西方霸權主義和強權政治」。汪文斌又稱，今年中國已經多次宣佈對外國的實體及個人實施反制，認為不用擔心立法後會影響中國與其他國家的關係。

中共喉舌《環球時報》則發文為《反外國制裁法》護航，指「該法來得非常及時，必將成為我們今後反制裁、反干涉、反外國長臂管轄法律鬥爭的利器」；又指該法是國家正當自衛性質的法律，本質上是反霸權主義的，它使得中國與世界上一切受霸權主義侵害的國家和人民站在一起。

文章又點名美國是當下霸權主義的淵藪，聲稱新法將提供一系列反制裁工具，起到強大威懾作用，並「提前警告下一步可能對華採取非法制裁行動的外國政府，以及推動、參與對華制裁的有關外國機構和個人。他們如果一意孤行，必將成為中方反制裁的直接報復目標」。在《反外國制裁法》通過後，相信中國有關部門還會出台、修訂或整合相關法規規章，為新法補充執行工具，進行精細的規則配套，建構完整有力的反外國制裁法律體系。

文章指，商務部去年9月已經推出不可靠實體清單規定，今年1月發佈阻斷外國法律不當域外適用的「阻斷規章」，這些已有機制依託更加權威和系統化的《反外國制裁法》，可整合升級，彼此呼應，精細協作，有望產生體系性的反制裁規範力量。

文章最後指，「中國的確已經蘇醒，我們的巨大潛力在加速釋放」，而《反外國制裁法》歸結起來就一句話：「中國人尊重你們，但你們必須同時尊重中國人。」

觀察者網／《環球時報》

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