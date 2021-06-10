內地最新疫情：周二（8日）新增21宗確診個案，其中6宗屬本土個案，均來自廣東；其餘15宗屬境外輸入病例，分別為上海7宗、廣東3宗、陝西2宗及浙江、四川、雲南各1宗。內地累計確診病例91,337宗，死亡病例共4,636宗。

廣東省肺炎疫情持續，周三（9日）新增6宗確診，4宗為本土確診病例，另外2宗是本土無症狀感染者轉確診。截至9日，全省累計確診病例2582宗，有1059宗為境外輸入。目前住院人數為170宗。

廣州市番禺區大石街道北聯村指定區域，9日深夜起調整為中風險地區。至今內地共有2個高風險地區和14個中風險地區，全部在廣東省。

廣西壯族自治區於9日宣佈為加強外來輸入，所有邊境地區檢查站的入境人員，均須出示健康碼和行程卡，配合掃碼檢測和體溫登記。從中高風險地區往返人員須至少提前24小時報備。

由中國醫學科學院醫學生物學研究所，自主研發的科維福新型冠狀病毒滅活疫苗，首批由9日起上市供應內地緊急使用。

據內媒報道，科維福在一、二期的臨床結果顯示該疫苗具有良好的安全性和免疫原性，在接種機體後能夠快速誘導系統的免疫應答，全程免疫後14天中和抗體與抗S蛋白抗體陽轉率分別達到96%與99.33%，能有效提供保護。

據報，科維福需接種2劑，每劑間隔2至4周。目前接種年齡為18歲及以上人群。

澎湃新聞

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