【兩岸疫情】台北壹電視大樓昨爆群體爆疫驚魂。早前一名48歲染疫男攝影師在大樓廁所內猝死後，現由年代集團擁有的壹電視，一度有11名員工經快速篩查，對病毒呈陽性，其中包括新聞女主播、記者、行政人員、動畫師等。至昨晚經進一步病毒基因檢測，全部轉為陰性。對於近日發生多宗猝死者確診事件，專家解釋，這與染疫者有隱形缺氧情況有關。

台北市北投區本月4日被發現一家三口陳屍家中，包括91歲、88歲高姓夫婦及71歲兒子。屋內被發現倖存的53歲女兒送快篩隨即確診新冠肺炎。士林地檢署檢察官及法醫對三名死者作檢驗，確認無外力介入及自殺迹象，同時對三名死者採集檢體送衞生單位做病毒核酸檢測（PCR），前日報告出爐顯示，三人均為陽性，確認染疫。台灣由5月11日至本月7日，公佈的296宗染疫死亡個案中，有35人到醫院前死亡。

大樓全員檢測 11人一度陽性

對於近期有不少確診者暴斃，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，染疫者有隱形缺氧情況，由於症狀不明顯，患者無論年輕人或長者，送院時氧氣量已很低，故回天乏術。他指，已開始向居家隔離的快速測試陽性人士分配血氧機，長遠希望所有隔離人士都可被安置到有醫護人員駐場的隔離地點，減少猝死。

全台昨新增274宗本地確診個案，死亡個案再增25宗。本月7日，台北市內湖區壹電視大樓有攝影師反鎖於廁所內猝死，遺體翌日經檢測確認染疫。當地衞生局當晚深夜查出23名接觸人員，他們檢測後全部呈陰性。當局昨再於大樓前設置快速篩查站，從下午起，完成對160多名壹電視員工的病毒檢測。昨下午2時許，陸續有呈陽性員工登上防疫專車前往指定酒店觀察。壹電視知名女主播吳衣璇一度被傳中招，她此前坦言，染疫攝影師猝死前一日，她與對方共事逾一小時。

台新增274確診25死

至傍晚，吳衣璇在facebook表示，她進一步的病毒基因測試轉為陰性，可解除隔離。快速檢測呈陽性的還有另一主播趙惠雯。除了兩名主播和兩名記者外，其餘呈陽性員工包括行政櫃台、動畫、行政。有呈陽性員工需由身穿全套防護服工作人員協助將隨身物品送上車。當局派員到壹電視大樓大規模消毒，台灣軍方亦有協助。但昨晚深夜，當局宣佈11名快速測試呈陽性員工中，經進一步PCR檢測後，全部轉為陰性。這個消息出爐，讓壹電視大樓所有工作人員瞬間鬆了一口氣。此外，本次疫情全台致死率維持在2.78%。位處北部、至今有11人染疫死亡的基隆，致死率則高達5.4％，為整體的兩倍有多。當局解釋，當地染疫死者平均年齡比全台高出三至四歲，且多為長期病患長者，本身抵抗力弱，未來當局計劃讓安老院長者全面接種疫苗，以降低致死率。

台灣蘋果新聞網/中央社