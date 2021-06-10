台灣疫情失控，在疫苗供應緊張的情況下，優先讓醫護人員接種。不過，今日卻先後傳出，嘉義市一名有醫生執照的男子在接種了阿斯利康（AZ）疫苗後，猝死家中；台中一名女護士則在接種AZ疫苗後仍然確診。另外，台灣今增一宗境外輸入個案，確診者是一名40多歲台籍女子，4月時已在美國接種完2劑Pfizer／BioNTech（輝瑞／復必泰）疫苗，回台後卻證實，成為台灣首宗接種BioNTech疫苗後染疫個案，指揮中心呼籲民眾接種後仍應落實防疫規定。

據台媒報道，嘉義市消防局今天中午12點半接報，指西區新民路一名59歲男子在家中失去生命迹象，消防員趕抵後，為男子進行心肺復蘇（CPR）後，送往台中榮總嘉義分院，惜搶救後宣告不治。死者姓嚴，其家屬透露，他上周五曾接種AZ疫苗，醫院也隨即進行PCR檢測，結果呈現陰性。

據了解，嚴男有中風、洗腎病史。嘉義市生局副局長廖育瑋表示，嚴男持有藥生執照，在嘉義市一社區藥房擔任藥劑師，符合第一類醫事人員資格，本月4日到醫院接種疫苗，之後出現咳嗽症狀，到第6天、即9日開始出現惡心、嘔吐、想大便的症狀。嚴男今早告訴家人，因身體不舒服，要回房睡覺，家人中午時叫他起床用餐，才發現不對勁，人已叫不醒，雖馬上送院，但到院前已死亡。

衞生局表示，這宗死亡案例是否與接種疫苗有關，會交由台中榮總嘉義分院通報為疫苗不良反應事件，並由中央判定。指揮中心發言人莊人祥下午在記者會表示，目前尚未接獲疫苗不良反應的通報。

而在台中，國軍台中總醫院昨晚突然在Facebook公告將暫停急診、住院、快篩、體檢、健檢服務，以及快篩站、自費篩檢等服務，引起網民恐慌，陸續詢問是否要封院。院方隨後證實，專責病房一名護士昨日接受高風險單位篩檢時，PCR檢測呈陽性反應（Ct值為33.5）。目前該護士感染源不明，中區流行疫情指揮中心指揮官黃高彬今早到醫院開會，釐清可能的感染源。

衞生局長曾梓展表示，該名護士5月28日曾進行PCR檢測，結果為陰性；6月1日她身體不適，2日請假在家休息，未接受醫院採檢，及至4日返回醫院上班，9日再次採檢才確診。而因護士染疫，正在該院負壓隔離病房的4名患者（其中2人重症），將由中部流行疫情指揮中心安排到他院接手治療。

初步了解，該名護士已婚，有小孩，5月21日已接種AZ疫苗，其夫為台中市交通大隊警員。台中市政府指，該名警員是內勤人員，不會接觸辦公室外勤同事，他自6月7日至9日居家辦公，連同假日已有5天未進辦公室。市長盧秀燕則指，有關警員行PCR檢測呈陰性，但慎重起見，仍已同步匡列該警員55名接觸者，今早快篩檢測均為陰性。

此外，市府昨晚接獲消息連夜展開疫調，並匡列採檢相關人員，其中，職場接觸者31人PCR全數陰性，家庭接觸者3人已知1人為陰性、2人檢測中。

國軍台中總醫院副院長歐陽九如指出，昨天深夜，該名護士在該院針對高風險單位從業人員進行篩檢時，被檢出陽性。該院隨即通報衞生局與中區疫情指揮中心，並依規定即時暫停醫院急診、住院與快篩作業，院內患者「不進不出」，同時匡列該護士所屬同樓層3個病房區的2名醫生及專責護士、外包清潔工，全面進行居家隔離，並接受進一步的追蹤監測。

歐陽九如表示，該院專責病房管制只有專責病房人員才能進出，目前也全面管制，所有醫護人員禁止進入該病房。

與此同時，中央流行疫情指揮中心今公佈，新增一宗自美返台的輸入確診個案。患者是一名40多歲台籍女子，曾於4月9日及30日在美國完成2劑Pfizer／BioNTech疫苗接種，並於6月3日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告。她入境後返家，進行居家檢疫，6月7日出現咳嗽、流鼻水等症狀，但未就醫；9日，同住家人亦發燒，經就醫採檢後確診，故同日安排該名返台女子採檢，並於今日確診。相關接觸者匡列中。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，不管是接種哪一種疫苗，對於死亡或重症的保護效果都非常好，大概都有九成以上。但他提醒，疫苗對於輕症有一定保護力，但並非百分之百，接種完兩劑疫苗後14天內仍有可能感染，不過比起沒接種疫苗者，病毒量較低，傳播力也較弱，所以接種疫苗仍有助於降低傳染。他呼籲已接種疫苗人士仍要遵守個人防疫措施，包括戴口罩、勤手洗，不要以為打完針就百毒不侵。

聯合新聞網／台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）