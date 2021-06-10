台灣本土疫情大爆發，全台人心惶惶紛紛視疫苗為救命草。美國有參議員發表聯合聲明，要求強化美台關係，提升台灣阻止被侵略的能力，並要求美國政府加速向台灣供應疫苗，優先供台軍使用。日本捐予台灣的124萬劑AZ疫苗則將在下周二（15日）開打，醫護、防疫、高風險工作者及75歲或以上長者等7大族群優先接種。

美國參議院外交委員會東亞、太平洋與國際網路安全小組主席馬基（Edward Markey）與共和黨籍首席議員羅姆尼（Mitt Romney）今日發表聯合聲明，表示會在下周四（17日）召開「透過夥伴關係強化力量：建立美台關係」聽證會強化美台關係。

聲明指，儘管中國力圖隔絕台灣在世界之外，但美台這兩個民主的戰略夥伴關係仍持續發展。這場聽證會將探討如何發展並鞏固堅實的美台關係。

聲明指出，聽證會將尋求強化台灣防禦能力以阻止武裝侵略的方法。也將討論如何強化台灣在世界的地位，以抵禦北京阻絕台灣與國際夥伴合作及進入國際社會。

他們期望能在聽證會上聽到政府官員將採取哪些實際作為加強美國對台灣的基本承諾，並在威權主義抬頭的地區，宣揚台灣非凡的民主成功故事。

聲明指出，在疫情大流行爆發，美國最需要協助時，台灣加緊向美國醫護前線提供個人防護設備，並將捐助擴大到其他國家。美國必須同樣協助台灣解決近來疫情爆發的困境。

聲明呼籲美國政府加快實現提供台灣75萬劑疫苗的承諾，並隨時準備回應台北的額外要求，分配疫苗給台灣的軍隊使用。

另外，日本捐給台灣的124萬劑AZ疫苗將在下周四開放公費接種，優先向醫護人員、政府防疫人員、高接觸風險工作人員、特殊原因出境者、院舍人員及院友、75歲或以上長者，以及維持社會安全人員等7大族群優先接種。

中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）