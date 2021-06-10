甘肅上月22日發生的導致21死的百公里馬拉松越野賽，引起中央震怒。網絡今日（10日）熱傳，涉責的白銀市景泰縣縣委書記李作璧，前日（8日）與紀委見面後在酒店墮樓身亡。《蘋果》今日曾致電景泰縣政府及涉事酒店，均未能聯絡相關人員核實消息。不少網民猜測李作璧或因被迫就事件揹黑鍋出事，亦有網民感事件屬敏感，官方卻未予闢謠。直至今午4時許，內地雜誌《西部大開發》在官方微博發帖證實消息，「記者從多方獲悉，甘肅省白銀市政協副主席（二級巡視員）、景泰縣縣委書記李作璧於6月9日上午10時左右於家中跳樓自盡。」

內地社交平台今早開始流傳現年56歲的李作璧，於前日（應是昨日）早上遭紀委召見談話後，於白銀市華誼大酒店墮樓。有網民聲稱：「我聽幾位在蘭州的朋友説的，有一位就是景泰人，事情真實性應該比較高，説景泰縣委書記跳樓了。」

相關消息引起不少網民關注，紛紛猜測事件如屬實，可能是李作璧抵受不住馬拉松事件的壓力，也有人估計，可能是官場中「揹黑鍋」事件，要李作璧一人承擔責任。

《蘋果》記者致電當地政府及公安局核實消息，但所有電話均無人接聽、即使接通亦斷線。白銀市星海賓館工作人員則表示，未有聽聞縣委書記墮樓消息，市面一切如常及通訊也沒問題。

其中一名發文指李作璧已跳樓自殺的甘肅律師賀文龍向《蘋果》表示，自己也是轉發朋友圈的消息，並非消息源，但指如消息不實，官方大可出面澄清。

而在新浪微博上，部份曾轉發李作璧墮樓的帖文已被刪除。

官方至下午5時才有報道指李作璧墮樓身亡

上月，甘肅馬拉松比賽遭遇極端天氣導致21名跑手死亡，此事引發輿論關注，並驚動中共高層。

公開資料顯示，57歲的李作璧，甘肅會寧人。現任白銀市政協副主席，景泰縣委書記、二級巡視員。

新浪微博／《蘋果》記者

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