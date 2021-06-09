中共下月迎來建黨百年，官方的五大宗教團體近期舉辦了大量慶祝和配套活動，包括要求宗教人士學習黨史、到中共革命勝地「朝聖」以及在宗教場所舉辦相關展覽等。當中，天主教官方教會披露的黨慶活動辦得最密鑼緊鼓，有堂區舉辦「感恩頌黨祈福彌撒」，中國天主教愛國會副主席兼秘書長劉元龍更撰文賀黨慶，露骨地引用《聖經》話語稱「天主揀選了中國共產黨」。有研究中國天主教的學者認為，部份神父和宗教人士類似的「表忠」行為在目前內地的政治環境下無可避免，這些言行亦是「講給官員聽」，但相信內地教友能夠明辨。

身兼全國政協委員的劉元龍，上月底在中國天主教愛國會官網撰寫黨慶賀辭，當中提到：「得人心者得天下，中國共產黨是中華民族的領導核心，是中國人民的主心骨。《聖經》中講：『一切來自於天主，又都歸於天主。』今日中國，天主就是人民，中國共產黨順應了天主，天主揀選了中國共產黨。」他還引用《舊約聖經．箴言》中「人民缺乏領導，勢必衰弱，人民的得救，正在於謀士眾多」的經文，說明黨和國家需要堅強的領導核心：「我們今天慶祝建黨百年，就要更加堅定地擁護以習近平同志為核心的中國共產黨，聽黨話、跟黨走。」劉在2010年起以平信徒身份，出任中國天主教愛國會副主席兼秘書長。

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另外，身兼中國天主教愛國會主席的山東臨沂教區主教房興耀也撰文賀黨慶，強調愛國會和主教團「一會一團」將努力把中國天主教中國化事業「划向深處」，「與黨中央保持高度一致，同心同德，堅定不移地走愛國愛教的道路。」他在前年11月出席全國政協宗教界主題協商座談會時，曾明確表示「愛國應高於愛教，國法大於教規」。

事實上，全國政協主席汪洋在今年2月於北京舉行的全國性宗教團體負責人迎春座談會上，已向出席的五大宗教團體負責人提出要以慶祝百年黨誕為契機，不斷增進「五個認同」（對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同）。到上月底，中共中央辦公廳印發通知，要求在全社會廣泛開展黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史的「四史」宣傳教育。五大宗教官方團體近期在全國各地密集舉行「四史」學習培訓班，當中不少與中共面向非中共人士進行統戰的「中央社會主義學院」合作舉辦，並組織宗教人士到不同的革命勝地「朝聖」。

天主教「一會一團」今年2月已公佈，將舉辦中國天主教界慶祝中國共產黨成立100周年座談會，「挖掘長征時期中國天主教界幫助和支持紅軍的感人事蹟，組織編纂出版《長征路上的天主教堂》。」官網顯示，全國各地教區和堂區組織的「四史」學習和慶祝黨慶活動多如牛毛，參與者包括神父、修女、愛國會職工和「骨幹」教友，甚至連5月「聖母月」的朝聖活動也要冠上「感恩頌黨」之名。例如，重慶市江北區天主教愛國會在上月底組織秘書長以上班子成員及江北德肋撒堂聖詠團全體成員，開展「敬禮聖母的感恩頌黨朝聖之旅」，團員除了參訪重慶教區多所教堂，還在其中一處舉行「感恩頌黨祈福彌撒」。當日主祭的市「兩會」副秘書長兼九龍坡區銅罐驛中華聖母堂主任司鐸丁楊神父，在講道時向教友強調，「教會要把愛黨愛國愛社會主義和信仰有機統一起來，旗幟鮮明講政治，依法依規講信仰。」浙江省天主教「兩會」亦宣佈，本月中旬將組織全省神父修女舉辦紅色之旅活動，赴1921年中共創黨「一大」閉幕之地嘉興南湖參觀學習。

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現旅居台灣的文藻外語大學通識教育中心退休客座教授、寶血女修會修女梁潔芬，十多年前曾經到訪內地從事中國教會研究工作，亦曾到訪重慶教區朝聖，曾經接觸包括丁楊在內當地多位神父。她接受《蘋果》訪問，得悉多年前認識的丁楊在講道緊跟中央路線後慨嘆：「丁揚神父本身很着緊要做官，要名成利就，跟着國家（政府）走，不像其他神父和修女抓緊自己信仰。他是信仰擺第二位，做官擺第一位。」對於劉元龍撰文竟引用《聖經》話語來讚美中共，她指內地教會人士這些言論都是「講給官員聽」。「大陸有一種文化，有些事你可以講不能做，有些就是可以做但不能講。作為愛國會副主席，他在黨的要求下順應黨來講。副主席在官方架構也是官員，官員就要跟黨講話。」

曾在倫教大學留學的梁潔芬憶述，老師曾對她說：「如果在民主國家講大話，是自己選擇講或者不講；但在共產或極權國家，講大話是被迫要講。」她後來到訪內地從事研究，接觸過不少官員、教會人士和知識分子，發現他們當眾講的和私下跟她講的是「兩套不同東西」，才開始明白老師當年的話的真諦。「我不會責怪劉元龍或其他人，上到那個位置，面對政府他能夠講甚麼？他不能不跟着習近平思想來講。」但她認為，自從改革開放以來內地教友已從跟香港教友的交流過程中學習到很多，「我相信中國教友很明智，他們真的知道甚麼需要聽，甚麼不用聽。大陸的教友都是『睇住香港頭』，香港的教友怎樣做他們就跟着做，而不是跟着官方來做。」

本身是天主教信友的香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛稱，劉元龍的黨慶賀辭只是「共產八股文章」，目的只為「表忠」，很難想像有自由的地方有人可以寫出這樣的文章：「天主會揀選一個無神論的政權，甚至是針對宗教的政權來管治祂的子民嗎？我認為（天主教）最重要的教義是信望愛，在天主面前大家都是人人平等，不是搞獨裁專制。」

內地政治學者吳強指出，中共總書記習近平在2016年的全國宗教工作會議已提出「堅持宗教中國化方向」，現在中共下令五大宗教團體密集式學習「四史」，實際上就是要求在中共建黨百年紀念之前強化宗教中國化，「把黨和宗教的工作融合在一起，試圖借百周年紀念活動加強黨對五大宗教的統戰工作。」

有深圳的天主教友認為，劉元龍借用《聖經》讚美中共是「國情所致」，「個別人的誇大其詞，不足為奇。」據廣東省天主教愛國會稱，深圳市天主教界在4月20日舉辦了慶祝中共成立百周年系列活動暨宗教中國化座談會，組織天主教界人士參觀深圳黨史館和被列為「廣東省愛國主義教育基地」的深圳錦繡中華民俗文化村。

《蘋果》記者

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