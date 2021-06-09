台灣疫苗供應緊張，疫情重災區雙北（台北市及新北市）目前只為較高風險人士接種。惟台北有診所卻被揭偷步為其他民眾接種。台北市政府調查後證實事件，對涉事診所罰款200萬元新台幣（約56萬港元），並取消其政府合約診所資格。市長柯文哲公開認錯，指市政府「管控上有問題」。

涉事診所名為好心肝診所，前日被發現有民眾漏夜排隊接種疫苗。排隊者不少是年輕人，被質疑違規為民眾偷打疫苗。台灣媒體消息指，該診所由市政府5月底配送獲得100瓶疫苗，可供約1,000人接種。目前雙北僅開放醫務人員、政府防疫人員及高風險接觸前線人員三類人士打疫苗，其他地區只有醫務人員合資格，故台媒質疑，診所內只有員工合資格，當局卻分配大量疫苗予診所。

市政府分配 柯文哲致歉

台北市政府昨交代事件時承認，有關診所合共獲得115瓶疫苗，並已為1,285人接種，其中不少人為不合資格的義工，故決定處罰該違規診所。台北副市長黃珊珊承認市政府分配時欠查核，表明會調查事件，如有違法會追究。市長柯文哲也認錯，表示會檢討，並設立機制監管。有傳涉事診所院長是柯的恩師，對此柯不願多談，僅說這種事情直接認錯就好。

朝野對事件頗不滿，民進黨市議員吳沛憶指，衞生局長黃世傑曾稱台北市剩餘的6,900劑疫苗不會發到診所，她質疑當局說謊。國民黨議員王鴻薇批評，市政府接種規劃一團糟。

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