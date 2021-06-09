中共百年黨慶前夕，內地的自由派近年固然已備受打壓，不過近日傳出內地的民間左派亦成為當局打擊對象。據中央社報道，內地多省的毛左派（擁護毛澤東思想的左派）人士自上月中旬起便接連遭公安秘密跨省逮捕，當中包括曾在重慶組建「毛共黨」的七旬學者馬厚芝，當局此舉被指要在建黨百年前進行維穩。

中央社報道指，這次跨省的逮捕行動由山東濟寧市公安於上月12日起秘密發動，行動遍及山東、河北、河南、陝西等省分，不少被捕者家屬對事件毫不知情。

內地毛左派稱這次行動為「5.12大抓捕」，並自5月下旬起於網上披露事件呼籲聲援，但遭到官方的各式打壓。

知名毛左曾撐薄熙來入獄

在這波行動中，最先被捕、同時亦為最知名的毛左派為現年77歲的山東曲阜師範大學教授馬厚芝，他曾於2009年在重慶公開宣佈成立「中國毛澤東主義共產黨」，並推舉時任重慶市委書記薄熙來出任該黨的「總書記」，後來他亦因此被控「顛覆國家政權罪」而判囚十年，於2019年10月才獲釋。

身處華北各省的一些毛左派人士，包括劉清風、付鳴翔、胡加洪、聶聚寶、鄔榮華等人，其後亦陸續被捕，當中未滿30歲的鄔榮華被捕時，成功拍下自己被上手銬時的畫面，消息指估計尚有更多人被捕但未被曝光，亦有部份人被公安傳訊後已經獲釋。

報道指，濟寧市公安曾向查詢事件的毛左派人士指，有關人士涉及「團夥犯罪」，且「肯定有罪」，甚至有人「想成立社團組織」，但強調「和宣傳毛主席沒有關係」。

暫未知涉及的「社團組織」是否與馬厚芝早年成立以擁護薄熙來、目前已形同解散的「毛共黨」有關。報道引述分析指，中共建黨百年即將到來，當局極度需要穩定環境，深怕在民間有一定號召力的毛左陣營在7月1日黨慶前生事，影響大局，官方才對毛左派展開上述行動維穩。

當局對民間左派有戒心

儘管中共官方近年意識形態已逐漸偏左，不過當局對民間左派似乎一直抱有戒心，甚至偶爾會對其一些自發活動進行打壓。

當中，包括烏有之鄉、北京紅博會、北京紅歌會等毛左團體，原定於上月16日高調在京舉行紀念文革55周年活動，不過負責人其後透露「線下活動取消了，不方便搞，人也不齊」，又指實際上是官方不批准活動的舉行。

而在2018年發生的深圳佳士工潮，當年也曾因獲得多名大學的左翼學生聲援而聲勢浩大，但最終亦因影響社會穩定而被官方高調打壓。事後多名曾參與工運的大學生被監視居住，包括北京大學、南京大學、中國人民大學、北京科技大學、北京語言大學、北京外國語大學等大學的左翼學生組織，如馬克思主義學會等亦先後被整肅，事件令內地左翼思潮一度受挫。

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