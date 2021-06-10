香港反修例抗爭兩周年，部份前線抗爭者逃至台灣，暫時以就學、就業兩種方式留在當地生活。台灣陸委會聲稱繼續以個案方式協助港人，但有曾經參與理大之役的手足稱，護照明年到期，擔心回港續領護照時將會被捕，批評台灣官僚辦事死板，難以解決他們的困難。

現年18歲的港人Kristy（化名）接受德國之聲訪問時表示，2019年她參加理大之役時，因為未成年，香港警方只抄下她的個人資料獲放行。當時她擔心隨時有被捕風險。從理大逃出來後的半年，Kristy幾乎幾天要換住所以逃避警方追捕，在「捉迷藏」的生活下勉強完成中學文憑試（DSE），考上台灣的大學，去年9月以僑生身份到台灣讀大學。

Kristy原以為抵台後就能鬆一口氣，可以專注學業和融入社會。不過她即將遇到身份危機，由於特區護照將於明年夏天到期，擔心人身安全下，Kristy無法回港更換，當護照到期後，她便會成為無身份人士。

護照到期對自己影響相當之大，Kristy指，除失去出入境自由，連留在台灣繼續生活也有困難，因為以後找工作、結婚、申請居留，每一關都要有護照。台灣行政手續官僚、死板，不能補交其他文件作替代，公務員只會建議你回港補辦，但官員根本不明白「我根本不能回去」。

Kristy在1997年後出生，沒有BNO護照，她形容台灣是她的唯一希望，現在卻感到失望。她說：「吸引香港人才過來但沒有下文，沒想過後續怎麼協助和跟進，上面沒有制定一套SOP（即：標準操作程序），下面的公務員也不懂處理。」

過去兩年，不少前線抗爭者逃到台灣。由於當地沒有《難民法》和完善的庇護機制，香港年輕人只能循「就學」和「就業」兩個途徑，向台灣當局申請簽證或居留身份。

德國之聲

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