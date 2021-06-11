中共將在建黨百年時舉行一連串活動，天安門地區周六、日兩天將會有慶祝大會演練，當局又實施高規格安保行動，周日起多個區域禁止民眾放飛白鴿、無人機等影響飛行安全的物體。

北京市政府周五發出通告，要求從周日凌晨零時起，東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州及大興等9個行政區，列為淨空限制區，除為配合慶典的飛行活動及和平鴿、氣球等，其他所有影響安全飛行物體和動物，都不得隨意放飛，限期至7月1日深夜。同時，通州區的島類養殖戶，完全禁止放飛白鴿等鳥類，其他區域則在每日上午6時至下午3時禁止放飛島類。

當局特別點出，要求市內的信鴿協會加強組織工作，確保會員嚴格遵守有關規定。當局更警告，如果發現有人違規，將會處罰，如涉及犯罪，則會追究刑事責任。

中共將會在7月1日在北京舉行建黨百年慶祝大會，北京市公安局表示周六、日兩天，天安門地區及長安街沿線都會進行演練，連續兩日的下午2時起將會封路，直至演練結束，封路範圍包括天安門、故宮周邊道路，及長安街、前三門大街一帶。早前有報道指，當局可能邀請各界觀眾代表觀看演練。

中宣部早前已表明，中共建黨百年不會舉行閱兵，取而代之是7月1日的慶祝大會，當局未有透露大會的任何具體內容，僅稱中共總書記習近平將會出席，並且發表講話。親中媒體早前報道，部份在京港人已獲得大會邀請，將會參加大會。

環球網

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