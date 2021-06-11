全國人大常委會昨日表決通過《反外國制裁法》後，內地官媒隨即大肆宣傳，新華社更以一答一問的方式，引述未有具名的全國人大常委會法工委負責人表示，對某些西方國家和組織以涉疆涉藏涉港涉台涉海涉疫等議題為藉口，干涉中國內政，對中國有關國家機關、組織和國家機關工作人員進行所謂「制裁」的欺凌行徑，中國政府採取有力反制措施，對一些行為惡劣、無信無德的個人和組織相應進行反制。

法工委負責人指出，近年來某些西方國家和組織出於政治操弄需要和意識形態偏見，利用涉疆涉藏涉港涉台涉海涉疫等各種議題和藉口，對中國內外政策和有關立法修法議程橫加指摘、抹黑、攻擊，對中國發展進行歪曲、詆毀、遏制和打壓，特別是違反國際法和國際關係基本準則，依據其本國法律對中國有關國家機關、組織和國家工作人員實施所謂「制裁」，粗暴干涉中國內政。

法工委負責人強調，中國歷來反對任何國家和境外勢力以任何方式干涉中國內部事務，中國政府已多次宣佈對有關國家的個人和實體實施相應反制措施，「以其人之道，還治其人之身。」

對於中國除《反外國制裁法》外，還有哪些法律規定反制性質的措施，法工委負責人舉出了《出口管制法》、《不可靠實體清單規定》和《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》等例子，並表示《反外國制裁法》專門作出一個銜接性、兼容性規定，即第十三條規定：「對於危害我國主權、安全、發展利益的行為，除本法規定外，有關法律、行政法規、部門規章可以規定採取其他必要的反制措施。」換言之，各級政府部門都可以就外國的制裁，獲受權作出各種反制。

至於實施該法會否令中國對外開放帶有不利影響，法工委負責人表示「不會」，並指全國人大及其常委會高度重視維護國家安全方面的法治建設，同樣高度重視擴大對外開放方面的法治建設。例如，2019年3月，全國人大通過《中華人民共和國外商投資法》，為促進外商投資、優化營商環境、擴大對外開放提供了有力法治保障。而全國人大常委會昨日還通過《海南自由貿易港法》、《全國人民代表大會常務委員會關於授權上海市人民代表大會及其常務委員會制定浦東新區法規的決定》，這些都是國家深化改革、擴大開放的新舉措。

新華社

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