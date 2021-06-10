內地再有官員跳樓亡！甘肅省白銀市景泰縣委書記李作璧，疑要為上月舉行的馬拉松越野賽致21名選手死亡事件負責，在與中紀委會面後墮樓身亡，終年56歲。內媒昨在微博證實消息，稱「記者從多方獲悉，甘肅省白銀市政協副主席（二級巡視員）、景泰縣縣委書記李作璧於6月9日上午10時於家中跳樓自盡。」

內地網絡昨早開始熱傳景泰縣委書記李作璧在被中紀委召見談話後，於白銀市華誼大酒店墮樓的消息，引起不少網民關注，並紛紛猜測事件如屬實可能是李抵受不住馬拉松事件的壓力，也有人估計可能是官場中「背黑鍋」事件，要他一人承擔責任等，但官方卻未闢謠。

本報昨曾多次致電當地縣政府、公安局及涉事酒店等核實消息，但所有電話均無人接聽、即使接通亦斷線。白銀市星海賓館工作人員則稱，未有聽聞縣委書記墮樓消息，市面一切如常，通訊也沒問題。直到下午4時許，內媒《西部大開發》證實消息，並稱記者多次致電縣委宣傳部均無人接聽後，昨早親赴白銀，在市政協和李的親友處多方求證確有此事。各大網站隨後陸續報道。

傳與中紀委會面後跳下

「昨日（9日）上午，巡視組與景泰縣委書記李作璧談話，隨後，李回家從11樓跳下身亡。這個事件的善後應該還沒有完。 」內地律師王才亮昨披露。據報李被送往白銀市第二醫院搶救，但終不治。李最後一次公開露面為上月24日晚，李陪同市委副書記、市長張旭晨看望5.22事件受傷人員和遇難者家屬。

上月22日，景泰縣舉辦了2021黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，白銀副市長高雲翔致辭，李作璧主持開幕式；隨後越野賽遭遇極端天氣，最終造成包括頂尖選手濟南超馬冠軍梁晶、全國殘運會馬拉松冠軍黃冠軍和重慶跑神文境等21人遇難。事件在全國造成極大輿論，究竟是天災還是人禍，一時爭論紛紛。然而，調查的結果、追責都未公佈，李書記卻墮樓身亡。

微博/《蘋果》記者