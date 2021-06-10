中美在各個領域頻頻交手，美國國防部長奧斯汀當地時間周三下達密令，指示國防部採取多項行動抗衡中國，將中國及其軍事建設議題列為美國國防政策的首要重點，應對北京帶來的挑戰。中國外交部反指美方利用「應對中國挑戰」，作為擴張軍力藉口。

北京指擴軍藉口

綜合外媒報道，美國總統拜登2月宣佈成立針對中國的國防部專責小組，下令立即檢討美軍面對中國挑戰的戰略方針。美國國防部一位高級官員表示，有關指令由五角大樓一個高級別的特別小組建議，奧斯汀根據相關建議發出內部指令，涉及內部整理，確保國防部能夠配合抗中這項優先要務。該小組由拜登的前高級助手拉特納領導，拉特納已被任命為國防部亞太事務的最高官員。

國防部一份聲明指出，有關指令要求採取的行動，能改善美軍「活化盟友夥伴網絡、加強震懾、加速發展新作戰概念的能力」，由於部份措施將維持機密，當局公佈的行動細節甚少，未知與目前的抗中策略有何分別。中國外交部發言人汪文斌昨天例行記者會上回應，指美方將「中國牌」成為增加軍費及擴張軍力的必用藉口，「包藏謀求無限霸權、絕對安全、遏制中國的禍心」。汪文斌強調，美國在全球擁有800多個海外軍事基地，建國以來僅有16年沒有打過仗，「誰是威脅，誰是挑戰，一目了然」。

路透社